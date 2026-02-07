Gobierno argentino muda histórico sable de San Martín a pesar de rechazos

MONTEVIDEO (AP) — El presidente de Argentina, Javier Milei, encabezó el sábado en la provincia de Santa Fe la ceremonia del 213er aniversario de la Batalla de San Lorenzo, acompañado por el histórico sable corvo con el que el militar argentino José de San Martín libró Chile y Perú de las tropas españolas, en medio de una polémica por su lugar de conservación

“Hoy también consagramos en este acto el retorno del sable corvo del general San Martín al Regimiento de Granaderos”, celebró el mandatario argentino, y enfatizó que el sable “no es un objeto histórico más, no es una pieza neutra de exhibición ni un simple vestigio del pasado, es probablemente el símbolo material más poderoso de la nación argentina”

El sable —objeto de debate a lo largo de la historia argentina— volverá a la ciudad de Buenos Aires tras el acto para ser emplazado en su nuevo sitio de exposición: el Regimiento de Granaderos a Caballo, según lo ordena un decreto firmado por el jefe de Estado el lunes pasado

“Mientras el sable esté resguardado, sabremos que somos argentinos, y sabremos también que nuestra misión de llevarle libertad al continente sigue más viva que nunca”, manifestó Milei

El gobierno difundió videos que muestran el cuidadoso traslado del sable desde el Museo Histórico Nacional, en Buenos Aires, hacia Campo de Gloria, en la provincia de Santa Fe

La decisión de mudar la pieza motivó la renuncia de la directora del Museo Histórico Nacional —dónde estaba emplazado—, María Inés Rodríguez, en “disconformidad con las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo”. En julio pasado, el debate por el sable y un reclamo por falta de fondos ya había causado la salida del anterior director, Gabriel di Meglio

“La presente medida se inscribe en una decisión del Estado Nacional orientada a honrar la historia nacional, asegurar una administración responsable del patrimonio público y reafirmar, a través de sus símbolos fundacionales, la soberanía, la independencia y la libertad como principios rectores del orden republicano”, indica el decreto

Otro rechazo fue el de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia, que en un comunicado denunció que la decisión “contraviene el decreto presidencial de 1897, que establece como destino el Museo Histórico Nacional” y “desconoce el valor patrimonial, histórico y simbólico que implica su preservación y exhibición en dicho museo”

La orden firmada por Milei anula la adoptada por Cristina Fernández en 2015, que disponía la conservación de la pieza en el Museo Histórico Nacional, adonde fue donado por sus antiguos propietarios y donde se exhibía hasta ahora, bajo la custodia de dos granaderos, luego de dos intentos de robo, en la década de 1960

La pieza es un sable de hoja alfanjada, similar al que adoptaron las tropas de Napoleón tras su campaña por Egipto, que San Martín adquirió en Londres en 1811, poco tiempo antes de abandonar España para sumarse a las gestas sudamericanas y que sorprende por su sencillez, al no poseer piezas de valor

En 1845 San Martín se lo regaló a Juan Manuel de Rosas, una de las figuras más intransigentes de la historia argentina y de referencia para el pensamiento peronista. Fueron los herederos de quien fuera gobernador de la provincia de Buenos Aires quienes la donaron al museo

Descendientes de esos familiares directos de De Rosas presentaron en diciembre una acción judicial para suspender el traslado, que fue rechazada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 12, a cargo de Macarena Marra Giménez, aunque continuarán el reclamo en la justicia