Gobierno argentino ordena suspender huelga de sindicatos aceiteros para negociar

(Agrega información)

BUENOS AIRES, 7 oct (Reuters) - Gobierno argentino ordenó el martes suspender una huelga en reclamo de mejoras salariales anunciada por sindicatos aceiteros para dar lugar a un período de negociación, dijo un comunicado de la Secretaría de Trabajo.

La medida de fuerza por tiempo indeterminado, que debía iniciarse el miércoles, había sido anunciada por la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) San Lorenzo.

El comunicado señala que da "por iniciado un período de conciliación obligatoria por el término de 15 días (...) debiendo retrotraerse la situación a la existente con anterioridad al inicio del conflicto y por el plazo de duración del presente procedimiento conciliatorio".

Por su parte, las organizaciones gremiales señalaron tras la conciliación que continuarán defendiendo el derecho de todas las trabajadoras y trabajadores aceiteros.

"La medida dictada de forma exprés por la cartera laboral ante la solicitud realizada por las cámaras patronales establece la vigencia de la Conciliación Obligatoria por 15 días hábiles y una audiencia para el próximo martes 14 de octubre", señalaron en un comunicado.

