BUENOS AIRES, 19 feb (Reuters) - El Gobierno ‌de Argentina prorrogó ‌por ⁠un año el plazo para adherirse al esquema de ​grandes ⁠inversiones (RIGI) ⁠con el objetivo de permitir ​el acceso a más interesados, dijo ‌el jueves mediante ​el boletín oficial.

La ​prorroga, hasta el próximo 8 de julio de 2027, sumó nuevos desarrollos hidrocarburíferos con un piso de ​inversión de 600 millones de dólares.

Entre las ⁠incorporaciones al régimen se incluye el ‌sector de petróleo y gas a la explotación y producción de nuevos desarrollos de hidrocarburos líquidos y gaseosos costa adentro.

"Incorporamos nuevos desarrollos ‌en petróleo y gas con un piso ⁠de inversión de 600 ‌millones de dólares y ⁠ordenamos la reglamentación ⁠para facilitar la implementación y dar mayor previsibilidad", dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, en X.

"Ya hay ‌10 proyectos ​aprobados por 25.479 millones de dólares y muchos más en evaluación", señaló.

(Reporte de ‌Walter Bianchi; Editado por Jorge Otaola)