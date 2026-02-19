Gobierno argentino prorroga plazo para adherirse a esquema de grandes inversiones: boletín oficial
BUENOS AIRES, 19 feb (Reuters) - El Gobierno de Argentina prorrogó por un año el plazo para adherirse al esquema de grandes inversiones (RIGI) con el objetivo de permitir el acceso a más interesados, dijo el jueves mediante el boletín oficial.
La prorroga, hasta el próximo 8 de julio de 2027, sumó nuevos desarrollos hidrocarburíferos con un piso de inversión de 600 millones de dólares.
Entre las incorporaciones al régimen se incluye el sector de petróleo y gas a la explotación y producción de nuevos desarrollos de hidrocarburos líquidos y gaseosos costa adentro.
"Incorporamos nuevos desarrollos en petróleo y gas con un piso de inversión de 600 millones de dólares y ordenamos la reglamentación para facilitar la implementación y dar mayor previsibilidad", dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, en X.
"Ya hay 10 proyectos aprobados por 25.479 millones de dólares y muchos más en evaluación", señaló.
(Reporte de Walter Bianchi; Editado por Jorge Otaola)