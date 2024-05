gobierno argentino reestructura gabinete e incorpora a economista sturzenegger en nuevo ministerio

(Actualiza con citas de nuevo Jefe de Gabinete, detalles y antecedentes)

BUENOS AIRES, 28 mayo (Reuters) - El presidente ultraliberal de Argentina, Javier Milei, reorganizó el martes su Gobierno con la salida del Jefe de Gabinete y la incorporación del economista Federico Sturzenegger en un nuevo ministerio a cargo de desregular la economía.

El anuncio llegó un día después de que

Nicolás Posse

dejara la jefatura de Gabinete, un puesto que inmediatamente asumió Guillermo Francos, hasta entonces ministro del Interior.

Si bien ya han salido del Gobierno una treintena de funcionarios desde que Milei asumió el cargo en diciembre, la renuncia de Posse representó el primer cambio de un funcionario de tan alto nivel en el Gabinete.

Francos dio una conferencia de prensa el martes por la mañana, cuando dijo que "había una expresión pública de un desentendimiento entre el Jefe de Gabinete y el presidente que se resolvió de esta manera".

En un contexto de fuerte ajuste de la economía, el Gobierno logró una baja de la inflación -a pesar de ser aún una de más altas del mundo- pero también provocó pérdida de empleos, recesión y una pobreza cercana al 55%. Ahora busca aprobar en la Cámara de Senadores la llamada "Ley Bases" y una reforma fiscal con las que pretende desregular la economía.

Hasta el momento, Francos había sido el principal negociador del Gobierno con los legisladores en el Congreso, donde tiene minoría, y con los gobernadores provinciales, ninguno de los cuales pertenece al partido oficial La Libertad Avanza.

"El presidente no tiene una relación fácil con la política porque no entiende a los políticos, buscó en mí alguien que le facilite ese diálogo y ahora está buscando esa conjunción de tareas y me encargó esa responsabilidad y espero llevarla adelante", dijo Francos más temprano a una radio local.

Milei, un excéntrico economista libertario sin experiencia política previa, aún no logró aprobar ninguna ley durante su gestión, pero cuenta con un amplio respaldo popular.

"Somos una minoría parlamentaria, no tenemos ningún gobernador, o sea que tenemos que hablar con otras fuerzas y coordinar nuestro equipo de Gobierno con esas otras realidades políticas que tiene Argentina", afirmó Francos.

El funcionario también absorberá desde la Jefatura de Gabinete las competencias del ministerio que deja en una Secretaría del Interior, que estará a cargo de Lisandro Catalán.

Por la mañana, el flamante jefe de Gabinete confirmó también la incorporación del economista Sturzenegger al Gobierno, en un ministerio cuyo nombre darán a conocer en los próximos días.

"Es una decisión del presidente de la Nación que Federico (Sturzenegger) se incorpore al Gabinete", dijo Francos. "Va a tener que ver con el tema de modernización del Estado y desregulación económica", agregó.

Sturzenegger fue presidente del banco central (BCRA) entre 2015 y 2018 durante el Gobierno de Mauricio Macri. También ocupó la Secretaría de Política Económica durante la gestión de Fernando de la Rúa y renunció el 20 de noviembre de 2001, poco antes de una de las peores crisis económicas y sociales de la historia del país.

Además de Posse, el lunes por la noche también renunció el abogado Silvestre Sívori, quien estaba al frente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). El Gobierno aún no informó quién lo reemplazará.

(Reporte de Lucila Sigal; Reporte adicional de Eliana Raszewski; Editado por Eliana Raszewski y Jorge Otaola)

Reuters