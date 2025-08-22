Gobierno argentino sufre revés en el Congreso, que sube gasto en educación y rechaza decretos
- 1 minuto de lectura'
BUENOS AIRES, 21 ago (Reuters) - El gobierno del presidente argentino Javier Milei sufrió en la noche del jueves un revés legislativo tras el rechazo en el Senado de LA NACION de una serie de decretos presidenciales y la aprobación de un presupuesto para las universidades públicas.
Los senadores aprobaron por 58 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones el financiamiento para las universidades nacionales y un aumento de los salarios de sus empleados. Por otro lado, debatían un aumento del presupuesto de salud a través de la declaración de emergencia pediátrica por dos años.
Milei adelantó que vetará las leyes que implican un aumento de las partidas presupuestarias.
"La universidad pública argentina es parte de nuestra propia identidad nacional y defenderla es una decisión de futuro", dijo la senadora Alejandra Vigo, de una alianza peronista.
La cámara alta también rechazó el jueves cinco decretos presidenciales que buscaban reducir la estructura estatal, en línea con el plan de ajuste fiscal que impulsa Milei desde que asumió en diciembre de 2023.
El gobierno, que tiene una minoría tanto en el Senado como en Diputados, viene de sufrir el miércoles otro revés legislativo cuando diputados opositores lograron los votos necesarios para rechazar un veto de Milei a un aumento en las subvenciones para discapacitados.
"Enfrente tenemos un Congreso secuestrado por el kirchnerismo (peronismo), un Congreso que solo responde a sus propios intereses", dijo el presidente el jueves frente a empresarios.
"Nos recordaron que ellos tienen una sola agenda legislativa, que es quebrar al Estado Nacional", agregó.
(Reporte de Eliana Raszewski)
Otras noticias de Javier Milei
- 1
Cómo se desactiva el Meta AI de WhatsApp y por qué es importante hacerlo
- 2
¿Qué falló? Minuto a minuto: la secuencia de errores y negligencias que derivó en la noche de horror en Independiente
- 3
Crece la escalada retórica por el despliegue de barcos de EE.UU. frente a Venezuela: una advertencia chavista, el mensaje de la DEA y la irrupción china
- 4
Flamingo, el misil de 3000 kilómetros de alcance con el que Ucrania planea atacar objetivos dentro del territorio ruso