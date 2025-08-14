Gobierno asegura que hay 56 aeronaves para la campaña contra incendios y acusa al PP de trasladar "información falsa"

MADRID, 14 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno ha cifrado en 56 el número total de aeronaves que dispone el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para esta campaña contra los incendios, acusando al PP de trasladar "información falsa" al asegurar que había nada más que 42, cinco menos de las que se venían contratando hasta la fecha. Según han señalado fuentes del Ministerio que dirige Sara Aagesen, el presupuesto destinado en 2025 a la extinción de incendios forestales "experimenta un incremento del 29% respecto al ejercicio anterior, alcanzando los 109,3 millones de euros frente a los 84,4 millones de 2024". Esto surge después de que la dirigente del PP Carmen Fúnez haya acusado al Gobierno de recortar aeronaves para luchar contra los incendios por no tener los Presupuestos Generales del Estado (PGE) aprobados.

En este contexto, desde el Gobierno aseguran que los 'populares' han utilizado "un solo contrato de los varios contratos efectuados por el Ministerio en el contexto de la campaña de incendios". "Existe otro contrato de medios aéreos adicional, de 4 ACO, que sumados a los 42 y a los 10 FOCAS propiedad del Estado suman los 56 medios del dispositivo estatal", añaden.

MÁS DE 45 MILLONES

En cuanto a los medios aéreos, el Gobierno sostiene que la campaña de invierno/primavera recibió 8 millones de euros (68% más que en 2024), mientras que la de verano cuenta con 45 millones de euros (incremento del 11%). Además, explica que se destinan 3 millones de euros a aviones de coordinación, observación y unidades móviles de meteorología y transmisiones (+26%), y cerca de 0,5 millones al Programa Nacional de Preparación de Incendios Forestales (+16%).

De cara a la campaña de verano 2025 (1 de junio - 31 de octubre), el dispositivo estatal del MITECO "estará compuesto por 56 medios aéreos y 10 brigadas helitransportadas de refuerzo (BRIF)". El despliegue incluye 10 aviones anfibios de gran capacidad, 5 aviones anfibios de capacidad media, 6 aviones de carga en tierra de capacidad media, 4 aviones de coordinación y observación, 1 helicóptero bombardero pesado, 26 helicópteros medios de transporte y lanzamiento de agua y 4 helicópteros ligeros de transporte y lanzamiento de agua, tal y como desgranan.

"Aunque estos medios se ubican estratégicamente en el territorio, no están adscritos a ningún dispositivo autonómico y pueden intervenir en cualquier parte del país, como se está demostrando en las actuaciones de estos días. Su activación se realiza a solicitud de las comunidades autónomas en función del nivel de gravedad del incendio", sentencia el Gobierno.