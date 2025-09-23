Gobierno asegura "todo el respaldo" a Redondo, tras fallos en pulseras antimaltrato: "La tecnología no es infalible"

MADRID, 23 Sep. 2025 (Europa Press) -

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha asegurado "todo el respaldo" a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, tras los fallos en las pulseras antimaltrato, y ha indicado que "la tecnología no es infalible".

"Todo el respaldo a la ministra de Igualdad", ha manifestado Alegría, este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Además, ha asegurado que las víctimas de violencia de género han estado protegidas "antes, durante y después", aunque ha reconocido que "la tecnología no es infalible".

"Ninguna tecnología es infalible. Y, desde luego, en lo que se trabaja, se lleva trabajando durante todo este tiempo y se va a seguir trabajando, es en minorar esas incidencias que pueda generar la tecnología", ha puntualizado la ministra y portavoz del Gobierno.

Así, ha lanzado "un mensaje de tranquilidad y de certidumbre" a las mujeres víctimas de violencia machista. "A todas ellas decirles y garantizarles certeza. Están seguras, han estado protegidas en todo momento, durante, antes y después", ha insistido.

Además, ha acusado al Partido Popular de mantener una postura "absolutamente indecente", de "jugar con el miedo de esas mujeres", de lanzar "bulos vergonzosos y bochornosos" y de "absoluta irresponsabilidad". Entre otros "bulos" ha citado los comentarios sobre que las pulseras fueron compradas en Aliexpress -un comentario realizado por la expresidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, Ángeles Carmona-, que haya 5000 mujeres desprotegidas o que una mujer que estaba haciendo uso de ese dispositivo fuera asesinada en 2024.

"Eso es mentira", ha remarcado.

La ministra ha señalado que "es verdad que hubo en un momento de migración durante esos cinco meses, del mes de junio al mes de noviembre" en los que "evidentemente se detectó alguna anomalía" pero ha añadido que "fue subsanada y recuperada posteriormente".

Sobre la nueva licitación del contrato de las pulseras antimaltrato, la ministra y portavoz del Gobierno ha asegurado que están estudiándolo para que, si hay un cambio de proveedor, se garantice "una transición 100% de un proveedor al otro".