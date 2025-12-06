Gobierno aún no ha abonado el valor de 20 viviendas afectadas por el volcán de La Palma por problemas de documentación

MADRID, 6 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El Gobierno recalca que ha abonado ya casi el "100%" del valor real de las primeras viviendas afectadas por la erupción del volcán Cumbre Vieja, según ha informado en una respuesta parlamentaria a preguntas de Vox sobre la erupción de 2021 en La Palma. Sin embargo, admiten que faltan 20 primeras viviendas que tienen algún tipo de problemas de documentación (herencias, discrepancias en tasaciones, etc.), aunque asegura que el dinero está consignado y que se abonará tan pronto como estos se solventen.

Así ha respondido el Ejecutivo a una batería de preguntas registrada en el Congreso de los Diputados por parlamentarios de Vox en la que los de Santiago Abascal han inquirido sobre a qué conclusiones han llegado los estudios científicos llevados a cabo en La Palma y sobre qué uso ha hecho el Ejecutivo de ellos para orientar las políticas de reconstrucción y reordenación territorial en la isla.

En total, el Gobierno señala que el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) ha abonado 240 millones de euros en este sentido.

Además, el Gobierno ha puesto en marcha una ayuda de hasta 60.000 euros por vivienda (36 millones en total) que se suma a la impulsada por el Ejecutivo canario (de hasta 30.000 euros por vivienda). De forma posterior, las ayudas se han complementado con otros 100 millones de euros (50 del Gobierno) hasta llegar al valor real de las viviendas.

A su vez, indica que también se han transferido 10,5 millones para enseres en viviendas y distintos montantes para paliar daños personales y materiales en hogares: 20.000 euros por daños que afecten a la estructura, 10.000 euros por daños que no afecten a la estructura, y 18.500 euros por daños en comunidades de propietarios.

Asimismo, apunta que se han transferido seis millones de euros para un plan de viviendas para Puerto Naos y La Bombilla, afectadas por los gases.

Al margen de ello, el Gobierno informa de que las conclusiones de los estudios científicos llevados a cabo en La Palma recogen la vuelta a la normalidad de Puerto Naos y La Bombilla; la reconexión de localidades en el Valle de Aridane; y el establecimiento de La Palma como enclave de interés mundial en vulcanología, en sismología, en geotermia, en economía azul, en eficiencia energética, en oceanografía, etc.

Además, explica que las investigaciones han analizado el fenómeno volcánico (los efectos de lava y ceniza, la composición de rocas, etc.); así como los peligros volcánicos secundarios (los desprendimientos, la temperatura de las lavas, etc.). Asimismo, apunta que han detallado casos de buenas prácticas y nuevas metodologías para la monitorización geológica, oceanográfica y con técnicas de drones y satélite; y han estudiado el impacto y la regeneración de la biodiversidad terrestre y marina.

Entre otras medidas, el Ejecutivo recuerda que ha dedicado 3.975.000 euros a la implantación y densificación de la red de sensores de una Red de Vigilancia de Gases Tóxicos en Puerto Naos y La Bombilla, lo que ha permitido la reapertura casi total a día de hoy de estos núcleos poblacionales.

A su vez, resalta la inminente puesta en marcha del Centro Nacional de Vulcanología y el encargo de la elaboración del Plan Nacional de Vigilancia Sísmica, Vulcanológica y de otros Fenómenos Geofísicos para reforzar las redes de vigilancia y detección de fenómenos naturales destructivos como las erupciones volcánicas.

Por esta parte, también resalta que ha ofrecido hasta 400 millones de euros para que sea construido en la isla el TMT Telescopio de Treinta Metros, "que será el mayor y más avanzado telescopio del hemisferio norte". Por otro lado, menciona la entrega y puesta en servicio de una carretera de casi cuatro kilómetros (km) que conecta a su vez las LP-213 y la LP-215 tras una inversión de 38 millones de euros.