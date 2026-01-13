Gobierno boliviano anula su reciente plan económico, aunque mantiene algunas medidas

El gobierno boliviano publicó este martes un nuevo decreto que anula el paquete económico rechazado por sindicatos, aunque mantiene algunas de sus medidas, tras una semana de bloqueos de carreteras.

"Se ha dejado en el nuevo decreto lo consensuado" con la Central Obrera Boliviana y otros sectores sociales, dijo Mauricio Zamora, ministro de Obras Públicas, a la televisora Unitel.

El acuerdo fue sellado el domingo. El gobierno detalló que próximamente se diseñará una nueva norma, en consenso con los sindicatos, sobre los temas que quedaron fuera del acuerdo.

El presidente centroderechista Rodrigo Paz emitió en diciembre un plan de "salvataje económico" para hacer frente a la peor crisis del país andino en cuatro décadas.

Contemplaba la eliminación de los subsidios a los combustibles, agilizaba grandes inversiones, suprimía impuestos y congelaba salarios en el sector público, entre otras medidas.

Del anterior decreto se mantiene un aumento del salario mínimo del 20% e incrementos en bonos sociales, así como la decisión del gobierno de no subvencionar más los carburantes.

Esta última política drenó las reservas de dólares del país y gatilló una inflación superior al 20% interanual en el último medio año.

El domingo, los sindicalistas mantenían 69 puntos de bloqueo en las vías del país, según la estatal Administradora Boliviana de Carreteras.

Este martes y no se reportó ninguna ruta interrumpida.

Bolivia compraba combustibles a precio internacional para venderlo a pérdida en el mercado interno. El cese de este subsidio ha sido una prioridad de la gestión de Paz.