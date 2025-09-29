Gobierno británico quiere endurecer la obtención de un permiso de residencia permanente

El gobierno laborista anunció el lunes que planea endurecer las condiciones para obtener un permiso de residencia permanente en Reino Unido, durante el congreso anual del partido, donde preocupa el ascenso de la formación de extrema derecha Reform UK.

La ministra de Interior, Shabana Mahmood, que se dirigirá por la tarde a los militantes del partido laborista reunidos en Liverpool (norte de Inglaterra), debe detallar su propuesta, la última de una serie de medidas anunciadas por el gobierno de Keir Starmer para reducir la inmigración en el país.

La lucha contra la inmigración es una de las prioridades del primer ministro, que llegó a Downing Street hace quince meses, pero al que parece irle mal en las encuestas.

Según el proyecto del gobierno, para obtener un permiso de residencia permanente, las personas que hayan llegado de forma regular a Reino Unido deberán tener un empleo, no tener antecedentes penales, cotizar a la seguridad social, contar con un nivel alto de inglés, no recibir ayudas sociales y realizar voluntariado a nivel local.

Actualmente, las personas que, entre otras cosas, han trabajado cinco años en Reino Unido, pueden solicitar un permiso de residencia permanente, obteniendo el derecho a vivir en el lugar, trabajar y recibir ayudas.

Este anuncio llega pocos días después de que la formación de extrema derecha Reform UK, que lidera con comodidad las encuestas, prometiera eliminar el permiso de residencia permanente si llega al poder.

El partido de Nigel Farage también quiere obligar a los migrantes, incluidos aquellos ya regularizados, a solicitar un visado cada cinco años.

El domingo, Keir Starmer atacó a Reform UK, calificando el proyecto del partido de extrema derecha de "inmoral" y "racista".

Lucha contra inmigración irregular

Al mismo tiempo, el ejecutivo laborista multiplica las medidas para luchar contra la inmigración regular e irregular.

Por ejemplo, ya anunció que planea elevar el nivel educativo exigido para obtener un visado de trabajo y que aumentará de cinco a diez años de estancia en el país el tiempo necesario para obtener un permiso de residencia permanente.

El año pasado, 163.000 personas obtuvieron un permiso de residencia permanente, una cifra que aumentó un 35% respecto al año anterior.

En el escenario principal del congreso del partido, la ministra de Relaciones Exteriores, Yvette Cooper, estimó que los votantes tendrán que elegir en 2029 entre el Partido Laborista y "la ideología del caos de la derecha".

Shabana Mahmood, ministra de Interior desde principios de septiembre, considera que si el gobierno no logra combatir la inmigración irregular, los "trabajadores se alejarán" del Partido Laborista "para refugiarse en las falsas promesas" de Nigel Farage.

Pero alrededor de un centenar de organizaciones, entre ellas Oxfam, Save The Children y Greenpeace, han escrito a la ministra para instarla a "dejar de hacer de los migrantes chivos expiatorios".

Desde principios de año, más de 33.000 migrantes han llegado a las costas británicas en embarcaciones precarias, cruzando el Canal de la Mancha, que separa Inglaterra y Francia. Solo el sábado, 895 personas arribaron a Reino Unido, incluyendo 125 en un solo barco, algo nunca visto.

Un total de 27 personas han muerto desde principios de año intentando la travesía del Canal de la Mancha, según datos recopilados por AFP a partir de fuentes oficiales.

pdh-mhc/alm/psr/mb