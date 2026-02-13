Gobierno chileno prevé crecimiento económico de 2,4% en 2026: informe

SANTIAGO, 13 feb (Reuters) - La economía chilena crecería un 2,4% este año, estimó el viernes el gobierno, que además ajustó al alza su pronóstico para el precio del cobre, la mayor exportación del país.

En su Informe de Finanzas Públicas, el gobierno saliente de Gabriel Boric calculó que la inflación promedio anual cerrará en 2,7%, desde el 3,1% que había estimado en su informe anterior.

El metal rojo promediaría US$5,15 por libra este año, por encima del cálculo previo de US$4,35.

En tanto, la demanda interna crecería 2,9%, igual a lo previsto anteriormente. (Reporte de Fabián Cambero)