Gobierno colombiano confirma muerte de jefe guerrillero

“Zerco Aldinever” era el segundo comandante del grupo conocido como disidentes de la Segunda Marquetalia, que la Fiscalía cree que ordenó el ataque del 7 de junio contra Uribe, que falleció en la madrugada de este lunes.

“Lo que hicimos fue una averiguación, a través de nuestros organismos de inteligencia, de revisar la autenticidad de ese comunicado de estos criminales”, afirmó Sánchez en conferencia de prensa.

La semana anterior circuló en redes sociales un mensaje de la Segunda Marquetalia en el que aseguraba que Sierra habría muerto junto a otros cuatro disidentes a manos del grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN), cuando se dirigía a una reunión con un jefe de esa organización.

“Con otras líneas investigativas pudimos confirmar que efectivamente, por lo menos en lo que es inteligencia técnica y otro tipo de inteligencia, que sí se trató del asesinato, por parte del ELN, del Zarco Aldinever”, agregó el ministro. (ANSA).