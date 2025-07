Gobierno comenzará el 28 de agosto con el traslado a las CCAA de hasta 3975 menores migrantes no acompañados

MADRID, 17 Jul. 2025 (Europa Press) - La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha anunciado que el traslado de los hasta 3975 menores migrantes no acompañados a las comunidades autónomas comenzará el próximo 28 de agosto. "El 26 de agosto llevaremos (al Consejo de Ministros) el decreto de capacidad ordinaria, es decir, los niños y niñas que puede acoger cada sistema y la financiación asociada a cada uno de los traslados. Y a partir del 28 agosto, estamos en disposición de comenzar con los traslados", ha explicado Rego, en declaraciones a los medios, este jueves, tras la fallida conferencia sectorial de infancia de este jueves, que se ha suspendido por el 'plantón' de las CCAA del PP, excepto Ceuta. Pese a este "bloqueo", la ministra de Juventud e Infancia ha precisado que la propuesta definitiva del reparto de menores migrantes no acompañados y de los 10 millones de financiación asociada se llevará al Consejo de Ministros del 26 de agosto y que los traslados comenzarán dos días después. Tras la aplicación de los criterios del Real Decreto Ley a todas las CCAA, el Ministerio ha estimado que serán trasladados "un máximo de 3975 niños, niñas y adolescentes" que actualmente se encuentran en Canarias, Ceuta y Melilla. En todo caso, la ministra Rego ha puntualizado que a esta cifra habría que restar la de menores migrantes a los que se conceda el asilo (en torno a 1200 lo han solicitado). Además, ha aclarado que la fecha del 28 de agosto se refiere al comienzo de los traslados pero las comunidades tendrán un año para acoger a los menores que les correspondan. Según las cifras del Ministerio, se quedan fuera del reparto de menores migrantes no acompañados Cataluña y Euskadi --"debido al esfuerzo previo realizado durante los últimos años", según Juventud--, mientras Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana deberán acoger a aproximadamente la mitad de estos niños y niñas. Por otro lado, la ministra ha avanzado que el próximo martes se aprobará en Consejo de Ministros el reglamento de aplicación del Real Decreto de medidas urgentes para garantizar el interés superior de la infancia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias, en el que se especifica cómo abordar la selección y las entrevistas individualizadas de los menores.