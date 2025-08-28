Gobierno condena el ataque masivo de Rusia contra Kiev: "Viola el Derecho Internacional"

MADRID, 28 Ago. 2025 (Europa Press) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha condenado el ataque de Rusia contra infraestructuras civiles y sedes diplomáticas en Ucrania, que han provocado la muerte de al menos doce personas, y ha denunciado que la agresión "viola el Derecho Internacional".

"Una noche más, Rusia responde a los esfuerzos de paz con ataques contra infraestructuras civiles y sedes diplomáticas en Ucrania", ha lamentado el jefe de la diplomacia española en un mensaje en la red social X, en el que ha condenado "con toda firmeza estos ataques que violan el Derecho Internacional".

Albares ha reaccionado así a la oleada de ataques con drones perpetrada por el Ejército ruso en la madrugada de este jueves contra distintos puntos de la capital ucraniana, Kiev, provocando la muerte de al menos 12 personas, entre ellas tres menores de dos, 17 y 14 años, e hiriendo a otras 50, según datos del Gobierno ucraniano.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha denunciado "otro ataque masivo" por parte de Rusia contra la capital del país europeo. "Asesinatos de nuevo", ha dicho en un mensaje en su cuenta en la red social X, donde ha trasladado sus condolencias a los familiares de las víctimas.

Por su parte, la Unión Europea ha denunciado que el edifico de la Delegación de la UE en la capital de Ucrania, Kiev, ha sufrido daños en el ataque perpetrado por el Ejército ruso, aunque su personal se encuentra "a salvo".