Gobierno convoca el 14 de julio a agentes sociales para negociar el nuevo esquema de cotización de autónomos

MADRID, 8 Jul. 2025 (Europa Press) - El secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, ha anunciado este martes en el Congreso de los Diputados que el próximo lunes, 14 de julio, se ha convocado la Mesa de Diálogo Social con organizaciones empresariales, sindicatos y asociaciones de trabajadores autónomos para iniciar la negociación del nuevo esquema de cotización de trabajadores autónomos para los próximos tres años. Durante su comparecencia en el Congreso para dar cuenta de varios asuntos relacionados con su departamento, Suárez ha avanzado que se ha convocado a los agentes para trabajar en el diseño de los nuevos tramos de cotización para los años sucesivos y para corregir "todos los problemas" que se hayan detectado en el esquema de cotizaciones que echó a andar en 2023. Ese modelo de cotizaciones preveía una implantación gradual según la cual, cada tres años, en el seno del diálogo social, se debe determinar el calendario de aplicación de este sistema con un nuevo despliegue de la escala de tramos de ingresos y bases de cotización que, en esta ocasión, estarán vigentes entre 2026 y 2028. En 2025 concluirá el primero de estos periodos transitorios, al tiempo que ha finalizado el primer proceso de regularización de las cuotas correspondientes al ejercicio 2023 derivado de este nuevo sistema. El secretario de Estado ha subrayado que la implementación del sistema "está siendo un éxito", en un contexto donde los autónomos tienen un peso cada vez mayor en el mercado laboral, de modo que en la actualidad hay más de 3,4 millones de trabajadores por cuenta propia, 114.000 afiliados más desde que entró en vigor el nuevo sistema. "Nunca en la historia hemos tenido tantos autónomos de alta en nuestro país", ha ensalzado Suárez. BALANCE PRIMER PROCESO DE REGULARIZACIÓN El secretario de Estado ha puesto en contexto esta reforma, que tiene su origen en las recomendaciones del Pacto de Toledo de 2020, y se integró en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno. El objetivo de la reforma, ha explicado el secretario de Estado, era poner fin a un sistema que desencadenaba "pensiones para los autónomos muy inferiores a las de los trabajadores asalariados". Suárez ha apuntado que más del 80% de estos trabajadores cotizaban por la base mínima, con pensiones hasta un 37% inferiores a las de otros regímenes y que en un 36% de los casos necesitan de complementos a mínimos. El secretario también ha detallado que en el proceso de regularización que se inició en octubre de 2024, tras el cierre de la campaña del IRPF de 2023, se han revisado las cotizaciones de más de 3,7 millones de autónomos y se han emitido más de 4,2 millones de notificaciones. Para más de dos millones de personas no ha sido necesario realizar ajustes, pues 1,3 millones cotizaron dentro del tramo correspondiente y otras 800.000 se encontraban en situaciones no regularizables, como tarifa plana, subsidios o pensiones. Sin embargo, cerca de 1,6 millones sí han estado sujetas a regularización. De ellas, unas 796.000 cotizaron por debajo de lo debido y han tenido que abonar diferencias, mientras que más de 460.000 lo hicieron por encima y han recibido devolución. Además, 324.000 no presentaron declaración de rendimientos, por distintas causas. Por otro lado, ha habido más de 429.377 renuncias a la devolución de cuotas.

