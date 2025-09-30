Gobierno crea la Oficina para la Reconstrucción de Ucrania, con una dotación de 1,3 millones

MADRID, 30 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto para la creación de la Oficina para la Reconstrucción de Ucrania, con el objetivo movilizar los trámites y los instrumentos para aquellas empresas españolas que quieran desarrollar proyectos en este país.

"Lo que se busca con esta oficina es ejercer esa ventanilla única que va a permitir movilizar tanto los trámites como los instrumentos para aquellas empresas españolas que quieran desarrollar proyectos en este país", ha explicado la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Se trata de un organismo con rango de Dirección General dependiente de la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

"Se cumple así con uno de los compromisos anunciados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, el pasado mes de julio, en el marco de las actuaciones para apoyar los ucranianos", ha destacado el Departamento que dirige Carlos Cuerpo, a través de un comunicado.

Según Economía, la nueva Oficina nace con la misión de ser una ventanilla única para las empresas españolas interesadas en desarrollar proyectos sobre el terreno, reforzar la coordinación con las instituciones europeas y multilaterales, y facilitar el acceso a las fuentes de financiación oficiales.

Para su funcionamiento, contará con una dotación presupuestaria de 1,3 millones de euros, dentro del presupuesto de la Secretaría de Estado de Comercio.

La 'Oficina para la Reconstrucción de Ucrania' asumirá diversas funciones, entre ellas la representación técnica en los foros internacionales vinculados a la reconstrucción y participará en la elaboración de la posición española en este ámbito.

La Oficina prestará asesoramiento a las empresas españolas interesadas en invertir o participar en proyectos y licitaciones. También propondrá la organización de misiones empresariales e institucionales a Ucrania en colaboración con ICEX, las Cámaras de Comercio y asociaciones empresariales.

En ese sentido, impulsará la identificación de oportunidades en instituciones financieras internacionales y ucranianas dedicadas a la reconstrucción, y propondrá el desarrollo de las actuaciones concretas de los instrumentos oficiales de apoyo y cooperación financiera a la internacionalización dirigidos a la reconstrucción e Ucrania.

Según Economía, las Oficinas Económicas y Comerciales en Kiev y Varsovia, prestarán su apoyo a esta nueva Oficina para canalizar las actuaciones sobre el terreno.

Con la creación de esta Oficina, se reordena la estructura del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y la Secretaría de Estado de Comercio pasará a tener tres órganos directivos.

En concreto, tendrá la Dirección General de Inteligencia Económica y Comercial, la Dirección General de Política Comercial y Seguridad Económica y la Oficina para la Reconstrucción de Ucrania.