Gobierno crea una Comisión Interministerial para coordinar actuaciones relacionadas con el Trío de Eclipses

MADRID, 29 Jul. 2025 (Europa Press) - El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto por el que se crea la Comisión Interministerial para la preparación, organización y coordinación de actuaciones relacionadas con el llamado Trío de Eclipses 2026-2027-2028 y que también establece su composición y funcionamiento. El conocido como Trío de Eclipses es un fenómeno astronómico extraordinario que se podrá ver desde España y captará la atención de la comunidad científica, así como del conjunto de la ciudadanía y provocará la llegada de turistas de todo el mundo. Implicará previsiblemente desplazamientos masivos y afluencia de centenares de miles de personas a los puntos donde los eclipses se podrán ver como totales, planteando desafíos logísticos y de seguridad para las administraciones públicas. En concreto, están previstos dos eclipses solares totales (es decir, en los que la luna tapará al sol completamente y el cielo se oscurecerá como si fuera de noche): para el 12 de agosto de 2026 y el 2 de agosto de 2027 y un eclipse anular para el 26 de enero de 2028. En el caso del eclipse total de sol del 12 de agosto de 2026, puede considerarse como único. Desde 1905, no se ha visto un eclipse total solar en la Península Ibérica y España será, en este caso, el único territorio habitado donde se podrá observar. La Comisión Interministerial estará adscrita al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades como órgano colegiado y estará presidida por el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa. Estará coliderada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, al ser ambos los ministerios titulares de la Comisión Nacional de Astronomía. También estarán involucrados los ministerios de Defensa; Hacienda; Interior; Educación, Formación Profesional y Deportes; Industria y Turismo; Política Territorial y Memoria Democrática; Transición Ecológica y Reto Demográfico; Cultura; Economía, Comercio y Empresa; Sanidad y Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Además, participarán el Observatorio Astronómico Nacional, el Instituto de Astrofísica de Canarias y el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Esta Comisión se encargará de planificar y coordinar, desde las competencias de la Administración General del Estado, las acciones destinadas a garantizar la seguridad ciudadana cuando se produzcan los eclipses. Entre sus objetivos, estarán diseñar las tareas de promoción turística, de divulgación científica y cultural, la atención a la seguridad, y la prevención y atención en materia de salud pública. Será necesario, por ejemplo, garantizar una movilidad segura, ya que se prevén desplazamientos masivos hacia las zonas donde mejor pueda observarse el eclipse total. Además, se deberá habilitar con servicios mínimos (suministros de agua y comida) los lugares donde un gran número de personas pueda acceder con sus coches a observar los eclipses. También se deberá prever el alto riesgo de incendios en estas aglomeraciones o proteger la vista de quienes acudan. La Comisión se constituirá en el plazo de un mes desde la entrada en vigor del real decreto que la regula y se considerará extinguida en 2028, cuando se hayan cumplido todas las acciones previstas en el real decreto. Su actuación se desempeñará con los medios materiales y personales de los ministerios que la conforman, sin que se tengan que contabilizar, por tanto, gastos adicionales. TRES ECLIPSES España será testigo próximamente de una serie de eclipses solares que, en varios casos, serán visibles desde amplias zonas del territorio nacional. Habrá dos eclipses totales en 2026 y 2027, y un eclipse anular en 2028, configurando un calendario astronómico excepcional para los próximos años. Algunos de estos eventos serán especialmente relevantes por su magnitud, duración y condiciones de observación, y permitirán a los ciudadanos disfrutar de espectáculos celestes poco frecuentes sin salir del país. De todos ellos, el eclipse total del 12 de agosto de 2026 será sin duda el más espectacular, no solo por su rareza —el primero visible desde España en más de un siglo—, sino por la amplitud de zonas desde las que podrá observarse en toda la Península. Un eclipse solar es un fenómeno astronómico que ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, ocultando total o parcialmente el disco solar desde nuestra perspectiva. Estos eclipses pueden clasificarse en totales, anulares o parciales, y aunque se producen varias veces al año en distintas partes del mundo, no siempre son visibles desde el mismo lugar. El miércoles 12 de agosto de 2026, durante el atardecer, se vivirá uno de los eventos astronómicos más importantes del siglo en la península ibérica: un eclipse total de Sol que cruzará el país de oeste a este. Será el primero visible desde España en más de 100 años. La franja de totalidad pasará por numerosas capitales de provincia, entre ellas A Coruña, Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza, Valencia y Palma. Dado que España se sitúa al final de la franja de totalidad, el eclipse ocurrirá con el Sol muy bajo en el horizonte, lo que hará necesario buscar un lugar con buena visibilidad hacia el oeste. Las condiciones de verano aumentan las probabilidades de cielo despejado. La mayor duración del eclipse total (un minuto y 40 segundos) se producirá en una franja que incluye Oviedo, León, Palencia, Burgos, Soria y zonas del sur de Aragón. Visto desde Madrid y Barcelona el eclipse no llegará a ser completo, aunque el porcentaje del disco solar oscurecido superará el 90%. Un año después, el 2 de agosto de 2027, tendrá lugar otro eclipse total de Sol, esta vez visible por la mañana (en torno a las 10:50 hora peninsular). La franja de totalidad pasará por las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y casi toda la provincia de Cádiz Partes de Málaga, Granada y Almería. En el resto del país, el eclipse será parcialmente visible, pero en las zonas mencionadas se podrá disfrutar como un eclipse total, con el Sol a buena altura, lo que facilitará su observación. El 26 de enero de 2028 se producirá un eclipse anular visible desde gran parte del territorio nacional. A diferencia de un eclipse total, en el anular la Luna no cubre completamente el Sol, dejando visible un anillo brillante alrededor. La franja de anularidad cruzará la Península de suroeste a noreste, siendo visible en casi toda Andalucía, el sur de Extremadura, zonas de Castilla-La Mancha, Murcia, Comunidad Valenciana, algunas áreas de la Comunidad de Madrid, Aragón, Cataluña y las islas más occidentales de Baleares. El eclipse ocurrirá poco antes del anochecer, con el Sol bajo, lo que podría dificultar la visibilidad sin un lugar elevado o con buena línea de horizonte.