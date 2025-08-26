Gobierno crea una comisión interministerial para impulsar su plan de lucha contra la corrupción, liderada por Montero

MADRID, 26 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la creación de una comisión interministerial, que estará liderada por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, para impulsar y coordinar el plan de lucha contra la corrupción que puso en marcha el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tras el estallido del caso que afecta al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Así lo ha anunciado la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha recordado que este plan de lucha contra la corrupción recoge las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de la Comisión Europea.

En cualquier caso, la comisión interministerial será presidida por Montero y llevará a cabo el impulso y la coordinación de estas medidas anunciadas por el presidente del Gobierno en su comparecencia de julio tras el caso que afecta a Santos Cerdán.