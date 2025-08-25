Gobierno cuestiona el plan de Feijóo contra los incendios: "Las competencias están perfectamente claras"

MADRID, 25 Ago. 2025 (Europa Press) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha cuestionado el plan presentado por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, contra los incendios pues, según ha recordado, las competencias en esta materia "están perfectamente claras", si bien ha reconocido que hay medidas con "aspectos positivos" pero cree que las propuestas "nacen mal de raíz".

"No sé a quién va dirigido, sinceramente", ha reaccionado el ministro en una entrevista en la 'Cadena Ser', que ha recogido Europa Press, en la que ha opinado que el plan del presidente del PP "parece que puede ser una autoenmienda a la labor de algunas comunidades autónomas que llevan siendo presididas por compañeros del señor Feijóo y que han tenido una situación muy dramática en las últimas semanas".

El ministro ha recordado que en materia de prevención las competencias "están perfectamente claras". "Hay labores que tienen que hacer administraciones para tener los barrancos limpios, tienen que tener los operativos previstos, quienes tienen que solicitar y cómo", ha señalado Torres.

"El PP no se presenta para ponerse a disposición del Gobierno (...) lo que hace es presentarse para atacar al Gobierno", ha zanjado el ministro, a la vez que ha afeado que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, no estuviera desde el primer momento "al pie del cañón" con los incendios: "La gente no lo entiende".

((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN)))