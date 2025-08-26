Gobierno de Aragón desconoce "si han llegado o lo van a hacer" menores refugiados a la comunidad autónoma

LA NACION

ZARAGOZA, 26 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Aragón ha afirmado este martes que desconoce "si han llegado o lo van a hacer" a la comunidad autónoma menores refugiados procedentes de Canarias a través de los programas de Protección Internacional, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, así como qué administración va a ser responsable de su tutela.

Así lo han trasladado desde el Ejecutivo autonómico, en la jornada en la que el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) ha citado a las entidades que trabajan con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en estos programas, de cara a organizar la posible llegada de estos menores.

En todo caso, han recalcado que esta reunión está programada desde la semana pasada y no tiene relación con el Consejo de Ministros de este martes, en el que está previsto que se apruebe un real decreto-ley relativo al traslado de menores migrantes no acompañados de Canarias y Ceuta al resto de autonomías.

"Una vez más el Gobierno de Aragón está trabajando desde la responsabilidad que exige la competencia en materia de protección a la infancia y ante la deslealtad y la desinformación del Gobierno de España", han concluido.

