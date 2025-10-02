Gobierno de Aragón pide al Ejecutivo central que asuma el 50% de los gastos ocasionados por las tormentas

ZARAGOZA, 2 Oct. 2025 (Europa Press) -

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha pedido este jueves al Ejecutivo central que asuma el 50% de los gastos derivados de las fuertes tormentas que han causado daños a varios municipios de la comunidad autónoma y declare zonas afectadas a todas en las que hubo tormentas el pasado mes de agosto y el domingo 28 de septiembre.

Así lo ha indicado a los medios de comunicación en los pasillos de las Cortes, señalando que esta es una de las medidas recogidas en el decreto marco de ayudas para emergencias, aprobado este jueves, por el Consejo de Gobierno.

El decreto marco regula el conjunto de medidas urgentes y extraordinarias para la reparación de los daños y pérdidas ocasionados por las lluvias torrenciales registradas entre el 31 de agosto y el 28 de septiembre en diversas comarcas de la Comunidad Autónoma.

Este Decreto-ley 6/2025 establece un marco jurídico estable y predecible para atender a los afectados y agilizar la vuelta a la normalidad en las zonas siniestradas. Así, regula todas las medidas urgentes para la reparación de daños y pérdidas por las lluvias torrenciales y por cualquier otra emergencia de protección civil que pueda afectar a Aragón en el futuro.

Una base reguladora que se aprobará a principios de año, sucesivamente, permitirá extender los efectos del decreto según se vayan produciendo daños por emergencias. De esta forma las ayudas se podrán conceder "de una manera más ágil" a partir de ahora, ha declarado a los medios de comunicación Bermúdez de Castro. También se ha aprobado, ha recordado, un decreto ley con la relación de ayudas a personas, bienes y al sector agrícola.

NAVES INDUSTRIALES

En el caso de la tormenta 'Gabrielle', ocurrida el domingo pasado afectando a Cadrete, Cuarte de Huerva, Santa Fe y María de Huerva, especialmente, los mayores daños se han producido en las naves industriales y comercios, aunque también en garajes, coches y bajeras.

Bermúdez de Castro ha comentado que este jueves siguen activas 12 brigadas de Infoar sobre el terreno y que los trabajos se centran en Santa Fe, donde "hay mucho barro todavía" en las casas situadas junto al río Huerva, y en una zona de Cadrete también junto al cauce.

"Nosotros vamos a mantener ahí las brigadas del tiempo que haga falta, pensábamos que íbamos a acabar mañana viernes, pero nos falta más trabajo y vamos a continuar", ha indicado.

El puesto de mando avanzado continúa abierto en Cuarte de Huerva y los servicios de emergencias de todas las Administraciones continuarán "el tiempo que haga falta".

Ha señalado que en el eje del Huerva "se puede hacer algún tipo de intervención u obra que evite que esto pase en el futuro", ha continuado el consejero de Interior, añadiendo que la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) está trabajando en este aspecto.