Por Jorge Otaola

BUENOS AIRES, 5 ene (Reuters) - El Gobierno argentino emiti√≥ bonos por 3.200 millones de d√≥lares a ser colocados directamente al banco central (BCRA) con amortizaci√≥n a 10 a√Īos para afrontar compromisos financieros a corto plazo, se inform√≥ el viernes en el Bolet√≠n Oficial, al tiempo que se reanuda el di√°logo formal con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El objetivo "de esta emisi√≥n (v√≠a letras), es afrontar vencimientos con acreedores privados", dijo en conferencia de prensa el vocero presidencial Manuel Adorni. "Entendemos que (con la medida) no hay ning√ļn tipo de perjuicio patrimonial para el banco central", agreg√≥

La administración del nuevo presidente del país austral, Javier Milei, recibirá este viernes a una comitiva del FMI, con el cual está cerca de alcanzar un acuerdo sobre una revisión retrasada de su programa de 44.000 millones de dólares, dijeron fuentes a Reuters.

Por la tarde austral "habrá reuniones técnicas con el FMI (de las) que participarán funcionarios del banco central", dijo un portavoz de la entidad, mientras que medios de prensa coinciden en que los contactos se extenderán hasta el lunes, incluida las conversaciones con el Ministro de Economía, Luis Caputo, y el Jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

No hay agenda p√ļblica del encuentro con funcionarios y de la tarea de los equipos t√©cnicos de ambas partes.

Agentes financieros consideran que el diálogo con el organismo financiero se trata de un paso clave que pondría a Argentina en camino de desbloquear el siguiente tramo de financiación, calculado en unos 3.000 millones de dólares.

El analista Salvador Vitelli consideró que con la publicación del boletín oficial, "el acuerdo con el FMI por la séptima (revisión) va más lento (de lo previsto), entonces".

La administración del presidente libertario Milei lucha contra la peor crisis económica del país en dos décadas, incluida una inflación por arriba del 200% anual, falta de reservas de divisas, histórica devaluación de la moneda nacional y aumento de la pobreza a niveles cercanos al 45%.

La nación sudamericana acaba de cancelar unos 920 millones de dólares ante el FMI y afronta un próximo pago de capital al organismo por unos 1.950 millones a mediados de enero.

"Los Gobiernos pasan, la letras intransferibles quedan (...) No hay magia, ni panaceas. No s√© destrab√≥ la s√©ptima revisi√≥n (con el FMI a√ļn) y no se consigui√≥ m√°s financiamiento, ergo hay que seguir rompiendo el balance al banco central para evitar el default", dijo el economista Gabriel Caama√Īo.

Las letras intransferibles que se venden ahora a la autoridad monetaria tienen una tasa de inter√©s igual a la que devenguen las reservas internacionales del BCRA, cuyo saldo neto ronda los 8.000 millones de d√≥lares negativos, seg√ļn fuentes privadas del mercado.

La decisi√≥n del Gobierno va a contramano de lo prometido por Milei en su campa√Īa presidencial, que inclu√≠a el compromiso de dolarizar la econom√≠a, eliminar el d√©ficit fiscal y cerrar el banco central, adem√°s de cortar el financiamiento de la entidad al Tesoro para darle la independencia necesaria en pol√≠tica monetaria.

Desde el histórica devaluación del 54,2% en el peso argentino el 13 de diciembre, el BCRA acumula compras de dólares por 3.304 millones del mercado cambiario mayorista. (Reporte de Jorge Otaola; colaboración de Eliana Raszewski, Adam Jourdan y Gabriel Burin; Editado por Lucila Sigal y Hernán Nessi)