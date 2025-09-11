Gobierno de Colombia acepta reducir monto de presupuesto de gastos de 2026: ministro de Hacienda

BOGOTÁ, 11 sep (Reuters) - El Gobierno de Colombia aceptó el jueves reducir el monto del presupuesto de gastos para 2026 en 10 billones de pesos (US$2550 millones), desde una propuesta original de 557 billones de pesos (US$142.034 millones), en medio de la renuencia del Congreso para aprobar la solicitud inicial.

El anuncio fue hecho por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, durante un debate en el legislativo.

Petro no tiene una sólida coalición en el legislativo para impulsar la mayoría de sus proyectos económicos y sociales, luego de que la alianza conformada por partidos de izquierda, centro e incluso de derecha que lo respaldaba se desintegró.

(1 dólar = 3921,58 pesos) (Reporte de Carlos Vargas, escrito por Nelson Bocanegra. Editado por Luis Jaime Acosta)