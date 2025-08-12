LA NACION

Gobierno de Colombia alerta por nuevos ataques a políticos

En la mira de los grupos armados

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Gobierno de Colombia alerta por nuevos ataques a políticos
Gobierno de Colombia alerta por nuevos ataques a políticos

De acuerdo con Blu Radio, con base en fuentes de la Fiscalía General de la Nación y la Policía, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han "destinado aproximadamente US$8 millones para eliminar a varios políticos de derecha".

Entre los objetivos del supuesto complot -desbaratado gracias a la pista de un "preso de alto rango"- se encuentran el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y la concejala de la misma ciudad, la exmagistrada Claudia Carrasquilla. Ambos, según se informa, ya cuentan con mayor protección desde mayo.

No obstante, la lista de las FARC también incluye al propio Miguel Uribe, al expresidente Alvaro Uribe Vélez y a otras figuras políticas prominentes de la capital del departamento colombiano de Antioquia. (ANSA).

LA NACION
Más leídas
  1. Trabajó con Luisa Kuliok en La extraña dama, se alejó del medio y vive una gran historia de amor
    1

    Mónica Santibáñez: trabajó con Luisa Kuliok en La extraña dama, se alejó del medio y vive una gran historia de amor

  2. La polémica sugerencia de Trump para la paz en Ucrania que encendió alarmas en Europa
    2

    Donald Trump sugiere que tanto Rusia como Ucrania deberán ceder territorio para lograr la paz

  3. El preocupante movimiento “antiprotector solar” que crece en las redes sociales
    3

    “Una de las armas de prevención clave”: el preocupante movimiento “antiprotector solar” que crece en las redes sociales

  4. De la gran noche de Guillermo Francella a los looks de Eva de Dominici, Andrea Frigerio y Graciela Alfano
    4

    En fotos: de la gran noche de Guillermo Francella a los looks de Eva de Dominici, Andrea Frigerio y Graciela Alfano

Cargando banners ...