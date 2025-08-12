Gobierno de Colombia alerta por nuevos ataques a políticos
En la mira de los grupos armados
- 1 minuto de lectura'
De acuerdo con Blu Radio, con base en fuentes de la Fiscalía General de la Nación y la Policía, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han "destinado aproximadamente US$8 millones para eliminar a varios políticos de derecha".
Entre los objetivos del supuesto complot -desbaratado gracias a la pista de un "preso de alto rango"- se encuentran el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y la concejala de la misma ciudad, la exmagistrada Claudia Carrasquilla. Ambos, según se informa, ya cuentan con mayor protección desde mayo.
No obstante, la lista de las FARC también incluye al propio Miguel Uribe, al expresidente Alvaro Uribe Vélez y a otras figuras políticas prominentes de la capital del departamento colombiano de Antioquia. (ANSA).
