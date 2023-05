gobierno de colombia dispuesto a cambios en reformas, ve prioridad en salud y pensiones: minhacienda

(Actualiza con contexto y declaraciones)

Por Nelson Bocanegra

BOGOT脕, 9 mayo (Reuters) - El Gobierno de Colombia est谩 dispuesto a hacer cambios en las reformas econ贸micas y sociales que tramita en el Congreso si las modificaciones son viables, dijo el martes a Reuters el nuevo ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien anunci贸 que la prioridad es la aprobaci贸n de la pensional y la de salud.

El presidente colombiano Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, prometi贸 en campa帽a combatir la pobreza y reducir la desigualdad en el pa铆s de 50 millones de habitantes, por lo que present贸 una serie de reformas, incluidas la de pensiones, la de la salud y la laboral.

"No queremos volver a la polarizaci贸n de la reforma a la salud, queremos que efectivamente se decante qu茅 es lo que se necesita", asegur贸 Bonilla en una entrevista con Reuters en su despacho, en el centro de Bogot谩.

El funcionario sostuvo que, si bien todas las reformas son importantes, la prioridad est谩 centrada en la pensional y la de salud, en tanto que la laboral podr铆a requerir m谩s tiempo.

"Ambas requieren una discusi贸n a fondo, menos polarizada y m谩s para buscar acuerdos, esas son las m谩s importantes, la laboral puede demorarse", afirm贸.

"En el caso del r茅gimen pensional hay m谩s cercan铆as a llegar a un consenso (...), en todo este proceso lo que queremos es que es necesario llegar a acuerdos, mirar qu茅 es lo m谩s importante para el pa铆s", explic贸 el ministro.

Bonilla se abstuvo de opinar si algunas reformas planteadas quedar铆an para ser debatidas en la pr贸xima legislatura, que inicia en julio, teniendo en cuenta que la actual finaliza en un mes y medio.

"Todav铆a no me atrevo a decir qu茅 sale o que no sale, solo que tenemos seis semanas, por tr谩mite legislativo deber铆amos tener (tiempo), pero necesitamos primero examinar qu茅 ponencias hay", dijo.

Bonilla fue nombrado en una reorganizaci贸n del equipo de ministros de Petro despu茅s de que se rompi贸 la coalici贸n que apoyaba al mandatario en el Congreso por las dificultades para aprobar la reforma al sistema de salud.

Continuidad de pol铆tica

La ruptura de la coalici贸n que apoyaba a Petro en el Congreso, con partidos de izquierda, centro e incluso de derecha, podr铆a dificultar la aprobaci贸n de las reformas.

Bonilla asegur贸 que durante su gesti贸n habr谩 continuidad a las pol铆ticas de su antecesor.

"Se cambi贸 la persona, no la pol铆tica", declar贸 al asegurar que el principal desaf铆o ser谩 enfrentar la desaceleraci贸n de la cuarta econom铆a de Am茅rica Latina.

El funcionario consider贸 que el Producto Interno Bruto (PIB) podr铆a expandirse este a帽o por encima de la proyecci贸n del Ministerio de Hacienda, de 1,3%, si se logran adelantar avances en la pol铆tica econ贸mica del Gobierno.

"Tengo un sesgo de que si nosotros construimos un programa de reactivaci贸n econ贸mica y lo podemos implementar podr铆amos subir de ese (pron贸stico) y salir en mejores condiciones que los vecinos en esta coyuntura", asegur贸.

Bonilla revel贸 que, seg煤n las proyecciones iniciales, el d茅ficit fiscal del pa铆s se podr铆a revisar hacia una cifra alrededor de 4% del PIB este a帽o, desde una meta de 3,8%, debido a la ca铆da en los precios internacionales del petr贸leo, aunque continuar铆a inferior al 5,3% del PIB que alcanz贸 en 2022.

"Dado que los precios del petr贸leo han bajado, el c谩lculo que hoy se tiene es que el 3,8% ya no podr铆a ser manejable, con el precio del petr贸leo actual nos dar铆a llegar al 4%, pero por ahora no son proyecciones conclusivas", dijo.

Bonilla anunci贸 que esta semana se reunir谩 con la agencia calificadora de riesgo Moody麓s, una de las evaluadoras con las que el pa铆s perdi贸 el grado de inversi贸n en el 2021.

"Estamos trabajando para recuperar la calificaci贸n de Colombia, por lo menos si yo lo miro en la perspectiva optimista este a帽o no va a ser, pero s铆 deber铆amos tener en el 2024, mejorar la calificaci贸n que tienda a recuperar el grado de inversi贸n", afirm贸.

La semana pasada, Bonilla pronostic贸 que la inflaci贸n para este a帽o podr铆a cerrar por debajo del 9,5% de continuar la tendencia a la baja de los precios que se registr贸 en abril.

La cuarta econom铆a de Am茅rica Latina acumul贸 en 2022 un incremento de los precios al consumidor del 13,12%.

La alta inflaci贸n es la principal raz贸n por la que el Banco Central ha incrementado en un total de 1.150 puntos base su tasa de inter茅s hasta el nivel actual de 13,25%. (Reporte de Nelson Bocanegra. Editado por Luis Jaime Acosta)

