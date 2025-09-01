Gobierno de Colombia presenta al Congreso reforma fiscal para conseguir US$6544 millones
- 1 minuto de lectura'
BOGOTÁ, 1 sep (Reuters) - El Gobierno de Colombia presentó el lunes al Congreso un proyecto de reforma fiscal para conseguir 26,3 billones de pesos (US$6544 millones), destinados a financiar el presupuesto de gastos del 2026, informó el Ministerio de Hacienda.
La iniciativa se radicó en momentos en el que el país enfrenta un fuerte deterioro fiscal y antes de la campaña para las elecciones legislativas y presidenciales del 2026, lo que según analistas y políticos dificultará la aprobación en el Congreso, donde el Gobierno del presidente Gustavo Petro tiene un limitado apoyo.
El monto de la reforma propuesta es superior a los 19 billones de pesos (US$4728 millones) que el Ministerio de Hacienda anunció en junio en la presentación del Marco Fiscal de Mediano Plazo.
(1 dólar = 4018,41 pesos) (Reporte de Carlos Vargas y Nelson Bocanegra. Editado por Luis Jaime Acosta)
