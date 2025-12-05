Gobierno de Colombia y Clan del Golfo acuerdan zonas de ubicación temporal para reunir combatientes

BOGOTÁ, 5 dic (Reuters) - El Gobierno de Colombia y el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, acordaron establecer tres zonas de ubicación temporal para agrupar a los combatientes de ese grupo armado ilegal a partir del 1 de marzo, como parte de un proceso de paz, informaron el viernes las partes.

El acuerdo se suscribió en Doha, Catar, en donde representantes del Gobierno de Colombia y el Clan del Golfo mantienen diálogos de paz como parte de los esfuerzos del presidente Gustavo Petro para poner fin a un conflicto armado interno de seis décadas que ha dejado más de 450.000 muertos.

"Uno de los aspectos más significativos del acuerdo alcanzado en Doha tiene que ver con la creación de tres Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), en Belén de Bajirá, Unguía (Chocó) y Tierralta (Córdoba). Se trata de una ubicación progresiva de combatiente del EGC a partir del próximo primero de marzo", dijo un documento oficial.

(Luis Jaime Acosta)