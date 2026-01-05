Gobierno de Cuba dice que 32 cubanos murieron durante extracción de Maduro

LA HABANA, 4 ene (Reuters) - El Gobierno ⁠cubano dijo ⁠el domingo que 32 de sus ciudadanos murieron durante la incursión estadounidense en Venezuela ⁠para ‌extraer ​al presidente Nicolás Maduro para enjuiciarlo en Estados ​Unidos.

La Habana decretó dos días de ‌luto, el 5 y 6 ‌de enero ,en honor a ​los muertos y dijo que se anunciarán los arreglos funerarios.

"Honor y gloria a los bravos combatientes cubanos que cayeron enfrentando a terroristas en uniforme imperial, que secuestraron y sacaron ilegalmente de su país ⁠al Presidente de #Venezuela y esposa, cuyas vidas ayudaban a ​proteger los nuestros por solicitud de esa hermana nación", dijo el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en su cuenta en X.

Las imágenes de Maduro, de 63 años, con los ⁠ojos vendados y esposado camino de Estados Unidos dejaron ​atónitos a los venezolanos, en la intervención más polémica de Washington en América Latina desde la invasión ‍de Panamá hace 37 años.

Sin dar detalles concretos, el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino, dijo horas antes en la televisión estatal que el ataque estadounidense ​mató "a sangre fría" a soldados, civiles y a "gran parte" de la seguridad de Maduro. (Reporte de Marc Frank; editado en ‍español por Carlos Serrano y Javier Leira)