Gobierno de Ecuador anuncia retiro de subsidio a diesel

QUITO, 12 sep (Reuters) - El gobierno de Ecuador anunció el viernes la eliminación del subsidio al diésel, que representa unos US$1100 millones al año, y aseguró que los recursos liberados serán redireccionados a programas que generen un impacto social y productivo.

Las autoridades justificaron la decisión argumentando que el subsidio se desviaba en gran parte al contrabando, la minería ilegal y beneficios indebidos, por lo que ahora los recursos serán redistribuidos para otros sectores, incluido beneficios para el sector del transporte, pequeños agricultores y población vulnerable.

“Durante décadas, el subsidio al diésel representó una carga de US$1100 millones para las cuentas fiscales, sin llegar realmente a quienes lo necesitaban”, declaró el gobierno en una publicación en X.

El precio del diésel sube para el segmento automotriz a US$2,80 el galón, que se aplicará desde el 13 de septiembre hasta el 11 de diciembre de 2025. Posterior a ese periodo se aplicará un mecanismo de estabilización de precios para proteger al consumidor final de las fluctuaciones de los precios internacionales, según un decreto firmado por el presidente Daniel Noboa.

La eliminación del subsidio a los combustibles es una medida que ha desatado fuertes reacciones sociales en gobiernos anteriores que han buscado aplicar medidas similares.

El gobierno aseguró en su comunicado en X que el pasaje de transporte de pasajeros no subirá y entregará ayudas económicas directas al sector, lo que significará una inversión de US$220 millones. Mientras que al transporte comercial entregará una compensación por tres meses.

Con los recursos liberados el gobierno dijo que aumentará la cobertura de un bono social y agilizará la devolución de impuestos a la tercera edad y al sector inmobiliario, así como ayudas económicas y equipo de trabajo para pequeños productores. (Reporte de Alexandra Valencia.)