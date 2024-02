QUITO, 23 feb (Reuters) - El Gobierno de Ecuador canceló un plan para intercambiar armas soviéticas obsoletas por armamento nuevo con Estados Unidos, dijo el presidente Daniel Noboa, después de enterarse de que ese material bélico podría ser enviado a Ucrania.

Noboa, que está impulsando una ofensiva militar contra bandas criminales a las que calificó de terrorista, dijo en enero que Washington daría a su país unos 200 millones de dólares en nuevo armamento a cambio de las armas catalogadas como "chatarra".

"Para nuestra misma sorpresa, los Estados Unidos comunica públicamente de que eso (el armamento) va a ser llevado para un conflicto armado en Ucrania, del cual no queremos ser parte, del cual no queremos triangular tampoco armamento", dijo Noboa a la CNN en un clip de una entrevista compartido el jueves. "Nosotros no podemos seguir adelante con eso".

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, que invadió Ucrania hace dos años, criticó el intercambio de armas a principios de este mes.

"Rusia es nuestro tercer socio comercial, y en ese caso particular sí tendrían la razón, ya que estaríamos triangulando armamento, y eso no lo vamos a hacer", destacó Noboa, sin dar mayores detalles. La entrevista completa saldrá al aire el domingo.

Un portavoz de la Embajada de Estados Unidos en Quito dijo que no tenían información sobre el cambio de política.

Varios funcionarios estadounidenses han visitado el país en las últimas semanas para acelerar la cooperación bilateral en temas de seguridad.

La semana pasada, Rusia levantó una prohibición a las importaciones de banano de cinco empresas ecuatorianas. Previamente había informado de problemas fitosanitarios con los envíos.

