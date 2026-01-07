Gobierno de Ecuador cuestiona liberación en España de un presunto líder criminal

QUITO, 7 ene (Reuters) - El Gobierno de Ecuador cuestionó el miércoles la decisión de la justicia española de liberar a un presunto líder criminal, que había sido arrestado en octubre del 2024 acusado de terrorismo, mientras Quito esperaba concretar su extradición.

España autorizó el año pasado la extradición de William Joffre Alcívar Bautista, conocido como "Negro Willy" o "Comandante Willy", líder del grupo criminal Los Tiguerones, siempre que Ecuador garantizara su seguridad bajo custodia.

Un portavoz de la Audiencia Nacional de España confirmó que Alcívar había sido liberado el 29 de diciembre porque Ecuador no ofreció garantías sobre las dos solicitudes concedidas de extradición.

"Ecuador tenía un plazo para presentarlas y se le ha ido reclamando varias veces. Se han dado varios avisos y ha habido que ponerlo en libertad", agregó el portavoz.

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, aseguró a periodistas en Guayaquil que el Gobierno entregó toda la documentación a España, pero que el proceso había presentado retrasos inexplicables.

"La autoridad judicial decide dejar libre a un terrorista en territorio español, eso debería elevar la preocupación entre los ciudadanos que viven en España", dijo Reimberg. "Hemos enviado los documentos, pero seguían extendiendo el pedido de más información, con el fin de dejarlo libre en territorio español".

La cancillería ecuatoriana dijo en un comunicado que el Gobierno entregó en junio las garantías que había solicitado España para ejecutar la extradición, pero el tribunal había pedido ampliarlas y Quito volvió a entregar el nuevo requerimiento, sin dar mayores detalles.

Alcívar fue arrestado en España, junto con su hermano, en 2024, acusado de ser responsable de un violento atentado en vivo contra una cadena de televisión ecuatoriana meses antes a su captura.

Ecuador también lo acusa de colocar coches bomba, asesinatos y tráfico de drogas.

El Gobierno de Ecuador dijo que trabaja para recapturar al presunto líder criminal y que sea enviado al país.

Tras el ataque al canal de televisión, el presidente Daniel Noboa declaró la guerra a las bandas criminales que operan en el país, a las que calificó de grupos terroristas. (Reporte de Alexandra Valencia. Reporte adicional de Jesús Aguado en Madrid, editado por Javier López de Lérida)