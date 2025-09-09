Gobierno de Ecuador dice que decomisó bienes por más de US$300 millones a grupo criminal

QUITO, 9 sep (Reuters) - Cientos de policías ecuatorianos allanaron el martes propiedades pertenecientes al grupo criminal Comandos de la Frontera, incautando US$313,9 millones en activos, dijo el Ministerio del Interior en un comunicado.

El operativo forma parte de las acciones emprendidas por el presidente Daniel Noboa, en su lucha contra las bandas criminales vinculadas al narcotráfico que operan en Ecuador y han generado una creciente ola de violencia.

Entre los bienes incautados hay haciendas, terrenos de producción de palma africana -que según el gobierno era su principal fuente económica- mansiones y gasolineras, entre otros, según el comunicado.

El grupo criminal se dedicaba al blanqueo de fondos y operaba a través de un esquema societario que estaba integrado por su presunto líder y sus familiares "ingresando grandes cantidades de dinero al sistema financiero nacional por actividades ilícitas como delincuencia organizada para tráfico de drogas", añadió el comunicado.

"Hoy dimos el mayor golpe a las economías criminales en la historia del Ecuador: más de US$300 millones en bienes incautados a los ‘Comandos de la Frontera’, disidentes de las FARC", escribió Noboa en la plataforma X. (Reporte de Alexandra Valencia Editado por Javier Leira)