Gobierno de Ecuador envía presupuesto por US$46.255 millones a la Asamblea Nacional

Quito, 31 oct (Reuters) - El Gobierno ecuatoriano presentó el viernes una propuesta de presupuesto de US$46.255 millones para 2026 ante la Asamblea Nacional, un 13% más que plan de gastos aprobado para este año, informó el Ministerio de Economía y Finanzas.

Las autoridades prevén un déficit fiscal del 3,9% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2026, es decir unos US$5414 millones.

La economía del país crecería en 1,8% y se proyecta una inflación de 3,19% para 2026.

El plan de gastos del Gobierno se calculó en base a un precio del barril de crudo de US$53,5.

La producción de petróleo alcanzará los 165,5 millones de barriles en 2026, menor en 4,4 millones de barriles respecto a lo previsto este año, por la disminución de producción de crudo en el campo ITT, un campo clave de Ecuador, que cerraría producción tras una consulta popular.

El Gobierno prevé unos US$8350 millones en amortizaciones del servicio de la deuda interna y externa del país el próximo año.

La Asamblea Nacional tiene un plazo de 30 días para analizar el documento. (Reporte de Alexandra Valencia. Editado en español por Deisy Buitrago)