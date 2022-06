gobierno de ecuador no volverá a dialogar con líder indígena iza

(Agrega datos, cita Iza)

Por Alexandra Valencia

QUITO, 28 jun (Reuters) - El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, dijo el martes que su Gobierno no volverá a sentarse con el líder indígena Leonidas Iza en las mesas de diálogo para poner fin a más de dos semanas de protestas, que han reducido la producción de petróleo 1,8 millones de barriles y provocado escasez de productos.

Manifestantes, en su mayoría indígenas, han estado marchando en rechazo a los altos precios del combustible y los alimentos desde el 13 de junio y al menos ocho personas, incluido un soldado, han muerto en el contexto de las protestas.

Los bloqueos de carreteras asociados con las protestas han provocado escasez de alimentos en los supermercados y de suministros médicos en los hospitales. Un grupo de legisladores de la oposición ha llegado a proponer la destitución de Lasso.

El Gobierno ha hecho importantes concesiones a los manifestantes, dijo Lasso. Se ha acordado un recorte del precio de los combustibles, la condonación de deudas y subsidios para fertilizantes, entre otras demandas, aunque Iza dijo el lunes que las medidas no son suficientes.

El mandatario dijo en un video en redes sociales que estaba abierto al diálogo pero que no hablará con Iza, líder de la organización indígena CONAIE.

"No volveremos a sentarnos a dialogar con Leonidas Iza, quien sólo defiende sus intereses políticos y no los de sus bases", añadió Lasso. "A nuestros hermanos indígenas: ustedes merecen más que un oportunista como líder".

El mandatario dijo que regresará a la mesa de negociación con legítimos representantes de los grupos indígenas, luego de que un militar murió en un incidente violento en la Amazonía.

Un convoy militar que acompañaba a 17 tanqueros de diésel desde la refinería Shushufindi hasta el bloque petrolero ITT fue atacado por un grupo de personas armadas, dijo el Ministerio de Defensa. Otros 12 uniformados resultaron heridos.

"Señor presidente nosotros jamás hemos condicionado quién viene a dialogar y quién no", respondió Iza al presidente, y agregó que permanecerá en el lugar de las conversaciones hasta que lleguen los delegados del Gobierno.

"En este momento me parece importante una actitud de paz, de diálogo, mas no una actitud guerrerista, que me parece importante que al país le podamos dar ese mensaje", agregó.

Los mediadores en las conversaciones dijeron que las dos partes habían estado cerca de llegar a un acuerdo.

Pérdidas de producción

La producción de crudo de Ecuador ha disminuido 1,8 millones de barriles durante los 15 días de protestas por bloques de vías y daños en la infraestructura, dijo el martes el Ministerio de Energía.

Según la cartera, la petrolera estatal Petroecuador ha sufrido la mayor parte del impacto con una reducción de 1,47 millones de barriles.

"En 15 días el Estado dejó de percibir 166,4 millones de dólares sólo en el sector petrolero. Hasta la fecha, se han cerrado 1.199 pozos, alrededor del 85% pertenecen a Petroecuador", agregó en un comunicado.

El oleoducto estatal SOTE fue paralizado nuevamente el lunes por bajos volúmenes de crudo y el oleoducto privado OCP bombeaba al 20% de su capacidad, unos 92.000 barriles.

Hasta el lunes la producción total de petróleo de Ecuador era de 234.496 barriles por día (bpd). Antes de las protestas, el país producía unos 520.000 bpd.

Una fuente de la compañía que pidió no ser nombrada dijo el martes que la firma estaba analizando si necesitaría retrasar las exportaciones, pero que probablemente no se obligaría a detener la producción por varios días más.

Los legisladores debatían el martes un esfuerzo para destituirlo de su cargo, aunque parece que los grupos de oposición, algunos de ellos leales al expresidente Rafael Correa, carecen de los 92 votos necesarios para que la medida tenga éxito. (Reporte adicional de Tito Correa. Editado por Manuel Farías)