Gobierno de Ecuador sostiene que incendios han sido a propósito en Guayaquil

El gobierno de Ecuador dijo el domingo que una oleada de grandes incendios que se ha producido esta semana en Guayaquil, uno de los escenarios de sangrientas disputas entre bandas de narcotraficantes, han sido intencionales para generar "violencia y desorden".

El lunes se produjo un incendio que arrasó una fábrica de motocicletas. Dos días después, otro fuego consumió parte de un complejo comercial de 6.000 metros cuadrados y provocó el colapso de un edificio de diez pisos.

El domingo también se desató un incendio en otro local comercial del centro de Guayaquil, cuyos puertos marítimos resultan estratégicos para el narco.

"Los hechos ocurridos en Guayaquil no son fortuitos", expresó el ministro de Interior, John Reimberg, en la red X. "Hay estructuras operando en la sombra para provocar violencia y desorden".

El funcionario señaló que el gobierno no mirará "a otro lado (...) Las acciones empezarán de inmediato" para frenar la avalancha de incendios, que no han provocado víctimas.

La lucha por el poder entre grupos narco con nexos con carteles internacionales ha convertido al país en el más violento de América Latina con 54 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2025 -equivalentes a uno cada hora-, una cifra récord, según la cartera de Interior.

Ecuador, en guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado, está ubicado entre Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de cocaína, y por sus estratégicos puertos sobre el Pacífico oriental sale un 70% de esa droga, principalmente hacia Estados Unidos y Europa.

La nación sudamericana, un codiciado corredor para el narco, decomisó unas 227 toneladas de drogas en 2025, de acuerdo con cifras oficiales.