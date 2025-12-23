Gobierno de EE. UU. busca cancelar miles de casos de asilo: CBS News

23 dic (Reuters) -

El Gobierno estadounidense, en una campaña nacional para anular las solicitudes de asilo de miles de personas con casos activos en los tribunales de inmigración, argumenta que pueden ser deportados a países que no son los suyos, informó CBS News el martes.

Reuters no pudo confirmar de inmediato el informe.

La Casa Blanca, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y el Departamento de Seguridad Nacional no respondieron a una solicitud de comentarios.

La nueva táctica del Gobierno consiste en que los abogados del ICE pidan a los jueces de inmigración que desestimen los casos de asilo sin examinarlos en cuanto al fondo, según la información.

Los abogados del ICE también han pedido a los jueces que ordenen que los solicitantes de asilo sean deportados a países como Guatemala, Honduras, Ecuador y Uganda, agregó el informe.

La noticia se conoce en un momento en que Trump se prepara para una represión más agresiva de la inmigración en 2026, con miles de millones de dólares en nuevos fondos.

El ICE y la Patrulla Fronteriza obtendrán US$170.000 millones en fondos adicionales hasta septiembre de 2029, un enorme aumento sobre sus presupuestos anuales existentes de alrededor de US$19.000 millones, después de que el Congreso controlado por los republicanos aprobó un paquete de gastos masivos en julio.

