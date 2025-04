Gobierno de EEUU justifica plan para deportar a Khalil, activista propalestino de Columbia

NUEVA YORK (AP) — Enfrentándose a un plazo impuesto por una juez de inmigración para entregar pruebas en su intento de deportación del activista de la Universidad de Columbia, Mahmoud Khalil, el gobierno estadounidense ha presentado en su lugar un breve memorando, firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio, citando la autoridad de la administración Trump para expulsar a no ciudadanos cuya presencia en el país dañe los intereses de política exterior de Estados Unidos.

El memorando de dos páginas, que fue obtenido por The Associated Press, no alega ninguna conducta criminal por parte de Khalil, un residente legal permanente en Estados Unidos y estudiante de posgrado que sirvió como portavoz de activistas del campus el año pasado durante grandes manifestaciones contra el trato de Israel a los palestinos y la guerra en Gaza.

Más bien, Rubio escribió que Khalil podría ser expulsado por sus creencias.

Agrega en el documento que aunque las actividades de Khalil eran "de otro modo legales", permitirle permanecer en el país socavaría "la política de Estados Unidos para combatir el antisemitismo en todo el mundo y en Estados Unidos, además de los esfuerzos para proteger a los estudiantes judíos del acoso y la violencia en Estados Unidos".

"Condonar conductas antisemitas y protestas disruptivas en Estados Unidos socavaría gravemente ese importante objetivo de política exterior", escribió Rubio en el memorando sin fecha.

La presentación se realizó el miércoles después de que la jueza Jamee Comans ordenó al gobierno que presentara sus pruebas contra Khalil antes de una audiencia el viernes sobre si puede continuar deteniéndolo durante los procedimientos de inmigración.

Los abogados de Khalil dijeron que el memorando demostraba que la administración Trump estaba "apuntando a los derechos de libre expresión de Mahmoud sobre Palestina".

"Después de un mes de ocultar la pelota desde el arresto injusto de Mahmoud a altas horas de la noche en Nueva York y llevarlo a un centro de detención remoto en Luisiana, las autoridades de inmigración finalmente han admitido que no tienen ningún caso en absoluto contra él", dijeron los abogados, Marc Van Der Hout y Johnny Sinodis, en una declaración conjunta.

"No hay ni una sola prueba de que la presencia de Mahmoud en Estados Unidos represente alguna amenaza", añadieron.

Una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, no respondió a preguntas sobre si tenía pruebas adicionales contra Khalil, escribiendo en una declaración por correo electrónico: "El Departamento de seguridad Nacional presentó pruebas, pero los expedientes de los tribunales de inmigración no están disponibles para el público".

Khalil, de 30 años, fue arrestado el 8 de marzo en Nueva York y llevado a un centro de detención en Luisiana. Es palestino nacido en Siria. Hace poco terminó sus cursos para una maestría en la escuela de asuntos internacionales de Columbia. Está casado con una ciudadana estadounidense que está a punto de dar a luz este mes.

Khalil ha rechazado enfáticamente las acusaciones de antisemitismo, acusando a la administración Trump en una carta enviada desde la cárcel el mes pasado de "apuntarme como parte de una estrategia más amplia para suprimir la disidencia".

"Sabiendo plenamente que este momento trasciende mis circunstancias individuales", añadió, "espero no obstante ser libre para presenciar el nacimiento de mi primer hijo".

Aunque el memorando de Rubio hace referencia a documentos adicionales, incluido un "perfil de Mahmoud Khalil" y una carta del Departamento de Seguridad Nacional, el gobierno no presentó esos documentos al tribunal de inmigración, según los abogados de Khalil.

El memorando también llama a la deportación de un segundo residente legal permanente, cuyo nombre fue censurado en la presentación.

La administración Trump ha retirado miles de millones de dólares en financiamiento gubernamental de universidades y sus sistemas hospitalarios afiliados en las últimas semanas como parte de lo que dice es una campaña contra el antisemitismo en los campus universitarios, pero que los críticos dicen es una represión a la libertad de expresión. Para recuperar el dinero, la administración ha estado diciendo a las universidades que castiguen a los manifestantes y realicen otros cambios.

El gobierno de Estados Unidos también ha estado revocando las visas de estudiantes internacionales que criticaron a Israel o lo acusaron de maltratar a los palestinos.

En el momento del arresto de Khalil, una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, acusó al activista de liderar actividades "alineadas con Hamás", refiriéndose al grupo armado que atacó a Israel el 7 de octubre de 2023.

Pero el gobierno no ha presentado ninguna prueba que vincule a Khalil con Hamás, y no hizo referencia al grupo en su presentación más reciente.

____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.