Gobierno de EEUU no ha consultado a las grandes petroleras sobre Venezuela: ejecutivos

Por Jarrett Renshaw y Sheila Dang

WASHINGTON/HOUSTON, 5 ene (Reuters) - Estados Unidos no consultó a las petroleras Exxon Mobil, ConocoPhillips o Chevron Corp sobre Venezuela antes o después de que sus fuerzas capturaran al presidente Nicolás Maduro el 3 de enero, según cuatro ejecutivos de la industria familiarizados con el asunto.

Eso contradice la afirmación del presidente Donald Trump a bordo del Air Force One el domingo de que había hablado con todas las petroleras estadounidenses "antes y después" de la captura de Maduro sobre sus planes para invertir en el país.

"Nadie en esas tres compañías ha tenido conversaciones con la Casa Blanca sobre operar en Venezuela, antes o después de la captura, hasta este punto", dijo una de las fuentes.

Las otras tres fuentes también dijeron que las tres compañías no tenían conocimiento previo de la operación para capturar a Maduro, y que no habían mantenido conversaciones con el Gobierno de Trump sobre invertir allí hasta el domingo.

Las fuentes pidieron no ser identificadas debido a la sensibilidad del asunto.

La Casa Blanca no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Exxon, Chevron y ConocoPhillips no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Chevron es la única petrolera importante estadounidense que opera actualmente en los campos petrolíferos de Venezuela que producen crudo pesado utilizado en refinerías estadounidenses de la Costa del Golfo de México y otras.

Mientras tanto, Exxon y ConocoPhillips tienen antecedentes en el país luego que sus proyectos fueron nacionalizados hace unas dos décadas por el expresidente Hugo Chávez.

Trump dijo horas después de la captura de Maduro el sábado que espera que las grandes compañías petroleras de Estados Unidos inviertan miles de millones de dólares para impulsar la producción petrolera de Venezuela.

Pero esos planes se verán obstaculizados por una falta de infraestructura que requerirá muchos años recuperar y una fuerte inversión, junto con una profunda incertidumbre sobre el futuro político del país, el marco legal y la política estadounidense a largo plazo, dijo el ejecutivo.

"No creo que veamos a ninguna otra empresa que no sea Chevron, que ya está ahí, comprometerse a desarrollar este recurso", dijo uno de los ejecutivos.

Conoco ha reclamado miles de millones de dólares en restitución por la toma de control de tres proyectos petroleros en Venezuela durante el Gobierno de Chávez. Exxon estuvo involucrado en largos arbitrajes contra Venezuela tras su salida del país en 2007.

Mientras tanto, Chevron, que exporta alrededor de 150.000 bdp de crudo desde Venezuela a la costa del Golfo de México, ha tenido que maniobrar cuidadosamente con la administración Trump, en un esfuerzo por mantener su presencia en el país en los últimos años.

(Reporte de Jarrett Renshaw y Sheila Dang; escrito por Richard Valdmanis. Editado en español por Javier Leira y Lucila Sigal)