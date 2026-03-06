Gobierno de eeuu se niega a devolver a las empresas los aranceles ilegales de trump: ft

6 mar (Reuters) -

El Gobierno estadounidense se está negando a devolver a las empresas ‌los aranceles que ‌la ⁠Corte Suprema declaró ilegales el mes pasado, según informó el viernes el Financial Times, ​citando a personas ⁠familiarizadas ⁠con el asunto.

Los funcionarios de aduanas están denegando ​las solicitudes de las empresas para recuperar los aranceles ‌impuestos en virtud de los poderes ​de emergencia invocados por ​el presidente Donald Trump, generando incertidumbre entre las empresas y provocando más disputas en los tribunales, según el FT.

El Gobierno estadounidense recaudó más de 130.000 millones de dólares en pagos ​de aranceles ilegales, que eran fundamentales para la política comercial de Trump. ⁠La Corte Suprema no proporcionó orientación para la emisión de reembolsos, lo que ‌generó confusión sobre cómo se reembolsaría a los importadores.

El miércoles, un juez de un tribunal comercial estadounidense ordenó al Gobierno que comience a pagar potencialmente miles de millones de dólares en reembolsos a los importadores que pagaron aranceles.

Muchas ‌empresas se han apresurado a presentar correcciones para eliminar los códigos ⁠arancelarios de la Ley de Poderes Económicos de ‌Emergencia Internacional (IEEPA) de las entradas de envíos y ⁠solicitar reembolsos, pero la Oficina ⁠de Aduanas y Protección Fronteriza ha estado rechazando esas solicitudes y suspendiendo las protestas presentadas para obtener el reembolso de los gravámenes que ya habían sido liquidados, según el ‌FT.

Reuters no ha podido ​verificar inmediatamente la información. La Casa Blanca y la autoridad aduanera no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters.

(Reporte de Devika ‌Nair en Bangalore; editado en español por Carlos Serrano)