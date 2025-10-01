Gobierno de EEUU toma una participación del 5% en Lithium Americas y en empresa conjunta con GM

Por Ernest Scheyder

1 oct (Reuters) - El Departamento de Energía de Estados Unidos adquirió una participación del 5% en Lithium Americas y otra similar en la empresa conjunta de la firma Thacker Pass con General Motors, que está llamada a ser la mayor fuente de litio del hemisferio occidental.

El acuerdo, anunciado por Lithium Americas, es la última inversión del Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump en el sector privado. Sigue a las adquisiciones en Intel y MP Materials, en un intento por impulsar industrias que considera vitales para la seguridad nacional.

Las acciones de Lithium Americas ganaban un 32%, a US$7,51, en las operaciones previas a la apertura del mercado.

La semana pasada, Reuters informó de que funcionarios del Gobierno estaban en conversaciones con Lithium Americas sobre una participación en el capital mientras renegociaban las condiciones de un préstamo público de 2260 millones de dólares para el proyecto minero con sede en Nevada.

La empresa, con sede en Vancouver, dijo que llegó a un acuerdo con el Departamento de Energía para iniciar el primer desembolso de 435 millones de dólares de un préstamo previamente anunciado de 2260 millones de dólares para apoyar el desarrollo de la mina Thacker Pass, que está en construcción y cuya apertura está prevista para 2028.

El Gobierno estadounidense adquirirá las participaciones mediante warrants con un precio de ejercicio de un penique.

"Agradecemos enormemente el apoyo de la Administración, de General Motors y de nuestros socios", dijo Jonathan Evans, presidente ejecutivo de Lithium Americas.

GM, que invirtió 625 millones de dólares en la mina el año pasado por una participación del 38%, tiene derecho a comprar todo el litio del proyecto de su primera fase y una parte de la segunda durante 20 años.

