Gobierno de EEUU vuelve a pedir a Corte Suprema que acabe con protección de deportación a venezolanos

19 sep (Reuters) - El Gobierno de Donald Trump pidió el viernes a la Corte Suprema de Estados Unidos que intervenga por segunda vez en un caso relacionado con su intento de poner fin a las protecciones de deportación otorgadas a cientos de miles de venezolanos por su predecesor Joe Biden.

El Departamento de Justicia presentó una solicitud de emergencia en la que pide a los magistrados que anulen la decisión de un juez federal respecto a que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, carecía de autoridad para poner fin a las protecciones conferidas a los venezolanos bajo el programa de estatus de protección temporal, o TPS. (Reporte de Andrew Chung; Editado en español por Javier Leira)