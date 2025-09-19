LA NACION

Gobierno de EEUU vuelve a pedir a Corte Suprema que acabe con protección de deportación a venezolanos

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Gobierno de EEUU vuelve a pedir a Corte Suprema que acabe con protección de deportación a venezolano
Gobierno de EEUU vuelve a pedir a Corte Suprema que acabe con protección de deportación a venezolano

19 sep (Reuters) - El Gobierno de Donald Trump pidió el viernes a la Corte Suprema de Estados Unidos que intervenga por segunda vez en un caso relacionado con su intento de poner fin a las protecciones de deportación otorgadas a cientos de miles de venezolanos por su predecesor Joe Biden.

El Departamento de Justicia presentó una solicitud de emergencia en la que pide a los magistrados que anulen la decisión de un juez federal respecto a que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, carecía de autoridad para poner fin a las protecciones conferidas a los venezolanos bajo el programa de estatus de protección temporal, o TPS. (Reporte de Andrew Chung; Editado en español por Javier Leira)

LA NACION
Más leídas
  1. Impactante derrumbe de un puente ferroviario de más de 100 años
    1

    Al agua: impactante derrumbe de un puente ferroviario de más de 100 años

  2. El "otro" argentino que volvió loco a River: lo quiso Riquelme y jugó con Messi en Rusia 2018
    2

    Aníbal Moreno, un motor de galera y bastón, es el corazón de Palmeiras y tiene un deseo de selección

  3. El bloque de Pro quedó partido tras la pelea entre Ritondo y Lospennato, pero no habrá expulsiones
    3

    El bloque de Pro quedó partido tras la pelea entre Ritondo y Lospennato, pero no habrá expulsiones

  4. Cayó el último prófugo buscado por el homicidio de una vecina de Vicente López
    4

    Detuvieron al último prófugo buscado por el homicidio de una vecina de Vicente López

Cargando banners ...