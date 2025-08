Gobierno de España pondrá "todas las energías" para un acuerdo sobre los Presupuestos de 2026

SANTANDER, 4 Ago. 2025 (Europa Press) - El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado que el Gobierno de España pondrá "todas las energías necesarias" para intentar un acuerdo que permita aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026, aunque ha reconocido que "no va a ser una negociación fácil", lo mismo que la relativa al nuevo sistema de financiación autonómica. "Si la discusión de los Presupuestos es complicada, ésta (la de la financiación autonómica) lo es aún más. Es un 'puzzle' que tenemos que sentarnos, discutirlo, yo creo que de manera sosegada", ha dicho este lunes en Santander, a preguntas de la prensa, el ministro. El responsable de la cartera de Economía cree que hay que incorporar en esta negociación sobre el nuevo sistema de financiación autonómica, "en primer lugar, el vector de la suficiencia". Así, ha defendido que "todas" las comunidades autónomas "tienen que ser capaces de sufragar" los gastos "clave", como educación o sanidad, para que, "esté donde esté un ciudadano español, pueda acceder a estos servicios en condiciones de igualdad". Y para que esto suceda, ha indicado también que hay que "tener un elemento de solidaridad" entre las comunidades autónomas y "también desde el Estado para con las propias comunidades autónomas". "Este es, yo creo que, el punto de saque para esta negociación y esperemos que todo el mundo entre a la negociación con carácter y con actitud constructiva para que seamos capaces de llegar a un acuerdo", ha afirmado Cuerpo tras asistir este mediodía al acto de toma de posesión del nuevo delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares. El ministro ha incidido en el "esfuerzo" que ya hace el Estado para que las comunidades puedan sufragar estos gastos con unas entregas a cuenta y una liquidación de "récord". En este sentido, ha destacado que Cantabria ha sido la comunidad autónoma para la cual han crecido más estos recursos. Cuestionado por si la comunidad autónoma podrá mantener su condición de comunidad con mejor financiación por habitante en el nuevo modelo, el ministro no lo ha concretado y se ha limitado a subrayar que el "compromiso" del Gobierno para con las comunidades autónomas y con su financiación es "innegable". Tampoco ha contestado directamente al ser preguntado por los periodistas acerca de si una financiación singular para Cataluña implica que sea o deje de ser solidaria con el resto de comunidades o por las declaraciones del president de la Generalitat, Salvador Illa, en las que señalaba a Madrid como una comunidad "insolidaria". Y respecto a los Presupuestos, ha señalado que el Gobierno dará "en septiembre" los primeros pasos de cara a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026 con el objetivo de "construir consenso" y "un acuerdo para ser capaces no solo de presentarlos, sino de aprobarlos". “Es lo que queremos”, ha afirmado el ministro, que ha considerado “importantísimo” aprobar los presupuestos y “plasmar” en ellos “las prioridades, los objetivos de política económica”. “Por eso vamos a intentar conseguir ese acuerdo”, ha aseverado.

