NIZA, Francia (AP) — El gobierno francés ofrecerá bonos a los servidores públicos que sean desplegados en la capital durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París, esto con el fin de evitar las protestas durante los eventos del verano, indicó el sábado el Ministro de Transformación y Administración Pública Stanislas Guerini.

Los empleados elegibles recibirán bonos que van de los 500 euros (547 dólares) a los 1.500 euros (1.641 dólares) —además de su salario— por trabajar durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, dijo Guerini. No dio detalles sobre los criterios para hacer los pagos.

Esto fue anunciado después de que un sindicato importante en Francia anuncio posibles paros laborales, incluyendo en hospitales, durante los Juegos, cuando se espera un gran influjo de personas en París.

La situación social en Francia se mantiene tensa debido a las protestas de maestros, oficiales de policía y campesinos tras las manifestaciones del año pasado por el aumento de la edad de retiro.

El mes pasado, empleados de la Torre Eiffel cerraron uno de los monumentos más visitados del mundo por seis días en demanda no sólo de un incremento salarial, pero de mejor mantenimiento al monumento histórico.

La torre de 135 años será una imagen prominente durante los Juegos de Verano. Las medallas olímpicas y paralímpicas tendrán incrustaciones de una pieza de metal que tomaron del monumento.

La oficina de turismo de París estimó que esperan cerca de 16 millones de personas en la ciudad entre julio y septiembre.

Miles de trabajadores se verán impactados por las largas horas de trabajo y tendrán que posponer sus vacaciones.

Sophie Binet, secretaria de general del sindicato CGT, le pidió al gobierno que tome acciones para asegurar las necesidades sociales de sus empleados.

Sophie Binet, the general secretary of the CGT union, called on the government to take action and ensure the social needs of the employees are met.

El gobierno dispondrá de guarderías para los trabajadores del gobierno que laboren durante los Juegos y destinará 1.000 lugares para campamentos de verano para ayudar a los padres que trabajen y tengan niños de vacaciones, añadió el ministro. Además los trabajadores con hijos recibirán un bono de 200 euros (218 dólares) por niño.