Gobierno de Gaza confirma que Israel le devolvió los cuerpos de otros 15 palestinos

El Ministerio de Salud de la Franja de Gaza, gobernado por Hamás, confirmó este sábado que recibió la víspera los cuerpos de 15 palestinos, en cumplimiento del acuerdo de cese el fuego impulsado por Estados Unidos.

"El Ministerio de Salud anuncia la recepción de 15 cuerpos de mártires que fueron liberados ayer, viernes, por la ocupación israelí a través de la Cruz Roja", indicó el ministerio.

"Esto eleva el número total de cuerpos recibidos a 330", continuó, y añadió que hasta ahora se identificaron 97.

Los cuerpos fueron entregados a cambio de los restos mortales del rehén israelí Meny Godard, de 73 años, que Hamás devolvió a través de la Cruz Roja el jueves.

