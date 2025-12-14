Gobierno de Guatemala restringe derechos en región indígena tras muertes por enfrentamientos

El gobierno de Guatemala restringió por quince días algunos derechos civiles en la región indígena donde el sábado cinco personas fueron asesinadas a tiros, informó este domingo el presidente Bernardo Arévalo.

La zona de Sololá, al oeste de Ciudad de Guatemala, es escenario desde hace años de enfrentamientos por un conflicto de tierras entre las comunidades indígenas de Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá.

Sin embargo, según Arévalo, la violencia de esta semana, que ha dejado cinco muertos, es obra de grupos del crimen organizado que buscan tomar el control del área para sus operaciones delictivas.

"Estos grupos criminales buscan que el ejército de Guatemala se retire del área. Su objetivo es claro, quedarse con el control del territorio para operar libremente y seguir extorsionando y realizando actividades ilegales", afirmó en conferencia de prensa.

Por esa razón, el gobierno decretó el "estado de prevención" en la zona, una medida extraordinaria que permite a las autoridades limitar los derechos de reunión y manifestación, entre otros.

"Estamos en un momento crítico para el departamento de Sololá y para la seguridad en el territorio nacional", indicó Arévalo, según el cual desde el jueves "grupos del crimen organizado se aprovecharon maliciosamente de un conflicto comunitario.

El sábado, el alcalde de Nahualá, Manuel Guarchaj, dijo que al menos cuatro personas de su comunidad murieron y decenas fueron heridas tras una "emboscada" de "sicarios de Santa Catarina Ixtahuacán".

Arévalo afirmó por su lado que grupos criminales, que no identificó, atacaron durante horas un destacamento militar, provocando siete heridos, y desvinculó los hechos del conflicto histórico entre ambas comunidades indígenas.

"En este caso no hubo ataque entre las comunidades, se trata de un ataque contra el destacamento militar de manera intencional", sostuvo.

El jueves cuatro soldados resultaron heridos en un cruce de disparos en otro enfrentamiento entre estas dos comunidades que se disputan una zona con reservas de agua y bosques.

El diferendo, que ha obligado en ocasiones a las autoridades a declarar el estado de sitio, persiste pese a que varios gobiernos han impulsado diálogos entre las partes.

En diciembre de 2021 se registró uno de los enfrentamientos más sangrientos, con saldo de 13 muertos, entre ellos tres niños y un policía.

Los indígenas, muchos de los cuales viven en condiciones de extrema pobreza, representan más de 40% de los 18,7 millones de guatemaltecos, según cifras oficiales.