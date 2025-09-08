Gobierno de Israel acusa a España de "campaña antiisraelí y antisemita"
El ministro israelí de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, acusó este lunes al gobierno español de a
El ministro israelí de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, acusó este lunes al gobierno español de antisemitismo después de que su presidente, Pedro Sánchez, anunciara nueve medidas para "detener el genocidio en Gaza".
"Queda claro el intento de la administración corrupta de Sánchez de distraer la atención de graves escándalos de corrupción, por medio de una campaña continuada antiisraelí y antisemita", escribió Saar en un largo mensaje en la red X.
El ministro afirmó que, a modo de sanción, su gobierno prohibirá además la entrada en Israel a la vicepresidenta y ministra de Trabajo española, Yolanda Díaz, así como a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, de origen palestino.
