Gobierno de Israel destituye a la procuradora general, la Corte Suprema suspende la decisión

El gobierno israelí votó el lunes por unanimidad a favor de la destitución de la procuradora general Gali Baharav-Miara, una crítica virulenta del Primer ministro Benjamin Netanyahu, pero la decisión fue suspendida de inmediato por la Corte Suprema luego de un recurso.

El ministro de Justicia, Yariv Levin, anunció la decisión del gabinete, votada el mismo día durante un consejo de ministros, y envió una carta a Baharav-Miara, advirtiéndole que "no debía tratar de imponerse a un gobierno que no tiene confianza en ella y no puede trabajar de manera eficaz con ella".

Baharav-Miara está en conflicto con el gobierno pues cuestiona la legalidad de algunas decisiones tomadas por Netanyahu, especialmente su tentativa en mayo pasado de destituir al jefe del Shin Bet, Ronen Bar.

La procuradora general del Estado, que también es consejera jurídica del gobierno, le había prohibido destituir a Bar, argumentando que estaba en situación de "conflicto de intereses" por una investigación del Shin Bet sobre allegados de Netanyahu sospechosos de recibir sobornos de Catar.

Tras la decisión del gabinete de destituir a la procuradora general, el partido opositor Yesh Atid y varias ONG presentaron de urgencia recursos ante la Corte Suprema para anular la decisión.

La Corte suspendió la decisión, impidiendo al gobierno nombrar a un reemplazo.

Los recursos serán examinados en un plazo de 30 días, precisó la Corte.