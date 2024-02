El gobierno de la Autoridad Palestina, que administra parcialmente Cisjordania ocupada, presentó este lunes su dimisión al presidente Mahmud Abás, confrontado a presiones para reformar el liderazgo político palestino de cara a la "posguerra" en Gaza.

"Presenté la dimisión del gobierno al presidente el 20 de febrero y la someto hoy por escrito", declaró solemnemente este lunes por la mañana en Ramala Mohammed Shtayyeh, jefe del gobierno palestino desde la primavera boreal de 2019.

El presidente Mahmud Abás no reaccionó de momento al anuncio, que se produjo, según Shtayyeh, a raíz de la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza.

En los últimos meses, numerosos palestinos han criticado a Mahmud Abás, de 88 años y elegido por última vez en 2005, por su "impotencia" frente a la ofensiva israelí en la Franja de Gaza.

La guerra entre Israel y Hamás se desencadenó por el ataque que cometieron en Israel el 7 de octubre milicianos del movimiento islamista palestino, que mataron a al menos 1.160 personas, civiles en su mayoría, según un recuento de AFP a partir de datos oficiales israelíes.

En respuesta, Israel lanzó una ofensiva aérea y terrestre en Gaza que dejó 29.692 muertos, sobre todo civiles, según el último balance del Ministerio de Salud gobernado por Hamás.

"La próxima etapa requiere nuevas medidas gubernamentales y políticas que tengan en cuenta la nueva realidad en la Franja de Gaza [...], la necesidad urgente de un consenso interpalestino" y la creación de un Estado palestino que tenga autoridad en Cisjordania y Gaza, sostuvo Shtayyeh.

Desde unos enfrentamientos fraticidas ocurridos en junio de 2007, el liderazgo palestino está dividido entre la Autoridad Palestina de Mahmud Abás, que ejerce un poder limitado en Cisjordania --un territorio ocupado desde 1967 por Israel-- y Hamás, que gobierna la Franja de Gaza.

- Cuestiones pendientes -

Para el analista palestino Ghassan Khatib, la dimisión del gobierno no constituye un desafío hacia Abás sino, más bien, una muestra de que la Autoridad Palestina quiere emprender reformas de cara a la posguerra en Gaza.

Países árabes como Catar, potencias occidentales y oponentes a Mahmud Abás abogan por una Autoridad Palestina reformada que, en un futuro, gobierne en Cisjordania y Gaza en el marco de un Estado palestino independiente.

Con la dimisión del Ejecutivo de Shtayyeh, "Mahmud Abás quiere mostrar [...] que él también está dispuesto a avanzar por esa vía", subrayó Khatib, precisando que el nuevo liderazgo palestino incluiría elementos de la Autoridad Palestina y de Hamás.

Un acuerdo entre Abás y Hamás "sería algo significativo, pues ambos bandos han intentado acercarse muchas veces, sin conseguirlo", apuntó Khatib a AFP.

"Pero todavía hay muchas posibilidades de que todo fracase, porque quedan muchas cuestiones en suspenso, como por ejemplo la composición de ese gobierno de tecnócratas y hasta dónde alcanzan las responsabilidades de Hamás en Gaza", agregó.

- "A su casa" -

En cambio, para Khalil Shikaki, director del Centro de Investigación Palestino sobre Política y Sondeos (PCPSR), un instituto independiente de Ramala, la dimisión del gobierno obedecería a una estratagema de Abás para convencer de que quiere reformar la Autoridad Palestina.

"Abás quiere mostrar al mundo que está dispuesto a hacer cambios [...] pero la única verdadera reforma sería que se fuera a su casa", destacó Shikaki. Según él, el próximo gobierno "estará obligado a ser leal" al presidente palestino, pues éste gobierna "como un 'one-man show'".

Desde el 7 de octubre, "Abás no ha protegido a su población en Cisjordania ocupada y no ha movido ni un dedo por Gaza. Y ahora, quiere estar presente para 'el día después' pero no ha hecho nada desde que empezó la guerra", sostuvo Shikaki.

Sin embargo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rechaza la posibilidad de un Estado palestino y no contempla que la Autoridad Palestina o Hamás tengan algún rol político en Gaza después de la guerra.

Al contrario, presentó un plan que prevé que Israel se encargue del "control de la seguridad" en ese territorio cuando termine el conflicto.

