Gobierno de Lula tiene valoración positiva del 33%, el nivel más alto del año: encuesta

BRASILIA, 8 oct (Reuters) - La evaluación positiva del Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva alcanzó su nivel más alto este año, aunque sigue siendo inferior a la evaluación negativa, y la aprobación personal del presidente ha seguido mejorando desde mayo, mostró una encuesta dada a conocer el miércoles.

Según la encuesta de Genial/Quaest, el 33% de los consultados valora positivamente al Gobierno del mandatario brasileño, frente al 31% del sondeo de septiembre. La valoración negativa alcanzó el 37% en octubre, un punto porcentual menos que en el mes previo.

Los que califican al Gobierno de regular son el 27%, frente al 28% de la encuesta anterior.

La aprobación personal de Lula también siguió subiendo. En octubre, el 48% dijo que aprobaba al Gobierno, el mejor nivel del año y dos puntos porcentuales más que en septiembre, mientras que el 49% dijo que lo desaprobaba, un empate técnico dentro del margen de error de 2 puntos porcentuales.

En septiembre, la desaprobación se situaba en el 51%.

El sondeo de Quaest, encargado por Genial Investimentos, encuestó a 2004 personas entre el 2 y el 5 de octubre. (Reporte de Maria Carolina Marcello; Editado en español por Javier Leira)