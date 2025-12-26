Gobierno de Maduro destaca llegada de turistas rusos en medio de crisis con EE. UU.

Según datos del Ministerio de Turismo, difundidos este jueves, estas visitas contribuyen al crecimiento del sector. La llegada de visitantes desde Rusia registró un aumento del 44,56% respecto al año anterior. El período entre agosto y diciembre de 2025 justamente ha coincidido con un significativo despliegue naval estadounidense que ha tensado las relaciones entre Caracas y Washington.

No es menor que haya crecido el volumen de turistas rusos en un período de intensas tensiones geopolíticas entre Venezuela y Estados Unidos, marcado por el despliegue militar estadounidense en el Caribe, sanciones ampliadas, incautaciones de buques petroleros y restricciones al espacio aéreo venezolano anunciadas por la administración de Donald Trump, que ya habla abiertamente de un cambio de régimen en Caracas.

Voceros del Kremlin han criticado estas acciones como una escalada que genera "caos legal" en la región, reafirmando su apoyo a la soberanía venezolana.

A pesar de las presiones y acciones de Estados Unidos que afectan la conectividad aérea, el régimen de Maduro promueve la conectividad aérea con Rusia como eje turístico y estratégico, aunque operadores rusos han redirigido algunos vuelos hacia destinos alternos como Cuba ante riesgos percibidos en el espacio aéreo. (ANSA).